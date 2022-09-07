Трасс провела первый разговор с Байденом в должности премьера Британии.
В среду, 7 сентября, Лиз Трасс впервые пообщалась с президентом США Джо Байденом после назначения главой правительства Великобритании.
Об этом сообщает Белый дом .
"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины в противодействии российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.
Во время разговора Байден поздравил Трасс со вступлением в должность.
В пресс-службе премьера Британии добавили , что Лиз Трасс и Джо Байден договорились развивать сотрудничество в рамках НАТО и AUKUS (Оборонного альянса США, Великобритании и Австралии).
"Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, преодолению рисков, созданных автократией, и обеспечению поражения Путина в Украине", - проинформировали в пресс-службе Трасс.
- 6 сентября первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор после вступления в должность, стал президент Украины Владимир Зеленский .
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