Об этом сообщает Белый дом .

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины в противодействии российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.

Во время разговора Байден поздравил Трасс со вступлением в должность.

В пресс-службе премьера Британии добавили , что Лиз Трасс и Джо Байден договорились развивать сотрудничество в рамках НАТО и AUKUS (Оборонного альянса США, Великобритании и Австралии).

"Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, преодолению рисков, созданных автократией, и обеспечению поражения Путина в Украине", - проинформировали в пресс-службе Трасс.

6 сентября первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор после вступления в должность, стал президент Украины Владимир Зеленский .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb