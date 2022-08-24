Трасс пообещала больше делиться разведданными о планах РФ
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на должность премьер-министра, сказала, что будет чаще делиться с общественностью информацией спецслужб о планах России
Об этом пишет The Telegraph.
"Как премьер-министр я пойду дальше, делая все возможное – включая рассекречивание большего количества разведывательных данных – чтобы обнародовать мир игр Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы раскрыть попытки кремля взорвать и дестабилизировать свободолюбивые демократии. Там, где ложь, ее разоблачат, где варварство, мы разоблачим", - сказала она.
По ее словам, ситуация в Украине побуждает пересмотреть подход к безопасности. Глава МИД пообещала, что в должности премьера она увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году.
"В следующем году нас ждут трудные времена – особенно с наступлением зимы – но мы не можем позволить себе поколебаться в своей решимости. Мы уже доказывали Путину неправду своей силой нашей решимости и можем сделать это снова вместе с нашими украинскими друзьями. Это момент для свободного мира, чтобы иметь мужество своих убеждений, продолжая поддерживать Украину", - добавила Трасс.
- Кандидат на место лидера Консервативной партии Британии Лиз Трассзаявила , что готова применить ядерное оружие в случае необходимости, если станет премьером.
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