Трасс: мирное соглашение между РФ и Украиной не должно включать территориальные уступки
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что мирное соглашение между Россией и Украиной не должно включать территориальные уступки
Об этом пишет The Guardian.
Во время конференции в Бирмингеме, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выразила поддержку Украине.
"Украинский народ борется не только за свою безопасность, а за всю нашу безопасность. Это борьба за свободу и демократию во всем мире. Незаконная аннексия территории Украины Путиным является лишь последним актом его кампании по подрыву демократии и нарушению международного права", - подчеркнула Трасс.
Премьер-министр подчеркнула, что действия РФ по "признанию" украинских территорий своим - не законны, а мирное соглашение не должно включать территориальные уступки.
"Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит", - добавила премьер-министр Великобритании.
- Ранее Трасс заявила, что Британия не признает аннексию Россией оккупированных территорий Украины.
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