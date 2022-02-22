Трасс и Боррель позвонили по телефону Кулебе после признания Россией "Л/ДНР": обсудили санкции и дальнейшие шаги
Высокий представитель Евросоюза по безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Великобритании Лиз Трасс провели телефонные разговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после того, как Россия заявила о признании "ЛНР" и "ДНР"
Об этом говорится в Twitter министра Трасс.
"Общалась с Дмитрием Кулебой, чтобы оказать мою полную поддержку Украине и обсудить санкции, которые Великобритания введет против России вместе с нашими союзниками", - написала Трасс.
Боррель также отметил, что с Кулебой обсудил дальнейшие шаги после решения России. Он написал, что заявляет о "непреклонной поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".
Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Как сообщалось ранее, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
- Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.
- В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".
- ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержки мира".
- В Совете Федерации РФ заявили, что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".
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