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Трасс анонсировала увеличение военной и гуммопомощи Украине: какое условие

29 июля, 2022 пятница
06:22
Мир

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обещает увеличение военной и гуманитарной помощи Украине. Это произойдет, если она победит в борьбе за должность премьер-министра

Об этом сообщает Reuters.

Также она намерена свой первый звонок в должности премьера совершить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трасс, которая как министр иностранных дел контролировала введение санкций против ближайших к президенту России Владимира Путина лиц, заявила, что будет работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи.

"В качестве премьер-министра я буду лучшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин терпит неудачу в Украине и терпит стратегическое поражение", - отметила она.

По ее словам, война в Украине далека от завершения и сейчас не пора рассуждать об уступках и компромиссах президенту РФ.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые должны решить, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

  • 20 июля депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса лидерства партии. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.
  • 22 июля Лиз Трасс, как главный кандидат на должность премьер-министра Британии, пообещала отменить все действующие в стране законы ЕС до 2023 года.

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Украина
Великобритания
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