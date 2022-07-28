Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает "Медуза".

"Литовцы будут нас либо бесплатно пропускать – в чем я сомневаюсь, – либо перестанут пропускать вообще", – заявил Антон Алиханов.

Российский МИД направил Вильнюсу ноту по заявлению банка, пишет "Форбс", со ссылкой на временного поверенного по делам России в Литве Сергея Рябоконя.

"Весь грузовой транзит Калининграда Литва замкнула на один банк, это Šiaulių bankas… Банк вышел с новостью о том, что он с 1 сентября прекращает всевозможные банковские отношения с Россией… Когда я вчера был в литовском МИДе, я задал вопрос, передал им лично ноту в отношении Šiaulių bankas: разберитесь до 1 сентября, есть еще время", — заявил Рябоконь.

В издании отмечают, что Šiaulių bankas еще 14 июля заявил, что, в связи с расширением санкций против России и Беларуси, с 1 сентября больше не будет производить платежи в Россию и Белоруссию и не будет получать платежи оттуда в любой валюте. С 15 августа банк перестанет производить платежи в российских рублях независимо от страны получателя. В сообщении банка было примечание, что исключения по указанным платежам могут по предварительному соглашению применяться в случаях, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения выполнения государственных функций.

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