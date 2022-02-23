Транзит российского газа для Украины – это линия общей обороны – заместитель гендиректора "Оператора ГТС"
Поставка газа через Украину будет сдерживать Россию от полномасштабного наступления, убеждена заместитель гендиректора "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова
Об этом она рассказала в программе Energo Live на Еспресо.TV.
"Мы всегда настаивали, что для Украины транзит – это, прежде всего, линия общей обороны. А уже потом это о деньгах, финансовых выгодах и прочем", – сказала она.
"Пока есть эта зависимость Европы от газа из России, это будет служить сдерживающим фактором, чтобы начинать агрессию против Украины", - добавила Белькова.
В то же время, по ее словам, европейские политики в нынешней ситуации наконец-то осознали, насколько сильно их страны зависимы от поставок газа из РФ.
"Европейские политики в шоке от общей ситуации и наконец-то поняли, насколько сильно они сами зависимы от России как поставщика газа и от маршрутов, связанных с этими поставками", – сказала она.
В настоящее время Европа пересматривает свое отношение к потреблению природного газа. Да, европейские страны начали диверсифицировать газоснабжение.
"Тем не менее, аналитика показывает, что ближайшие 10-20 лет газ в Европе будет использоваться. И на период перехода к новым газам украинская ГТС как раз и может служить той дорогой, по которой будут производиться основные поставки российского газа в Европу", - отметила Ольга Белькова.
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