Транзит российского газа через Украину снизился на 16%, - Reuters
В начале 2023 года транзит российского газа через территорию Украины упал: снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники.
За последнюю неделю транзит российского газа в Европу снизился на 16% по сравнению с предварительными данными. Это связано с мягкой погодой на Западе и наличием альтернативных источников поставок газа в ЕС.
Подконтрольный Кремлю Газпром заявил, что суточные поставки российского газа через Суджу в ЕС за последние 5 дней составили 35,5 млн кубометров. Отмечается, что в последние несколько месяцев объемы составляли более 40 млн кубометров.
Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что меньшие объемы, вероятно, отражают рекордно высокие зимние температуры, которые наблюдались в большей части Европы в течение нового года.
- Напомним, Европейский союз выделяет 255 миллиардов евро на то, чтобы реализовать план Re-Power EU: способ еще уменьшить зависимость от России.
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