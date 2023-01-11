Транзит российского газа через Украину снизился на 16%, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники.

За последнюю неделю транзит российского газа в Европу снизился на 16% по сравнению с предварительными данными. Это связано с мягкой погодой на Западе и наличием альтернативных источников поставок газа в ЕС.

Подконтрольный Кремлю Газпром заявил, что суточные поставки российского газа через Суджу в ЕС за последние 5 дней составили 35,5 млн кубометров. Отмечается, что в последние несколько месяцев объемы составляли более 40 млн кубометров.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что меньшие объемы, вероятно, отражают рекордно высокие зимние температуры, которые наблюдались в большей части Европы в течение нового года.

Напомним, Европейский союз выделяет 255 миллиардов евро на то, чтобы реализовать план Re-Power EU: способ еще уменьшить зависимость от России.

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