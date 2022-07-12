Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия привыкла говорить на языке ультиматумов, угроз и требований. Сейчас Россия пытается организовать информационную войну против Литвы. Это связано с очень простым, однако очень важным требованием России – снять запрет на транзит российских товаров в Калининград. В России будут делать все возможное для того, чтобы поколебать санкционную политику Европейского Союза", - объяснил Ауштревичюс.

Политик подчеркнул, что вопрос транзита российских товаров в Калининград связан с территориальным суверенитетом Литвы.

"Литва контролировала и будет контролировать все вопросы, связанные с национальными интересами государства. Транзит российских товаров в Калининград является вопросом территориального суверенитета Литвы. И мы не будем решать этот вопрос с кем-то, поскольку это касается нашей безопасности", - добавил он.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

В ответ на блокаду Калининграда Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

11 июля правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область РФ



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