Транзит российских товаров в Калининград - это вопрос территориального суверенитета Литвы, - литовский политик Ауштревичюс
Литовский депутат, глава группы "Друзья Европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичюс считает, что транзит российских товаров в Калининград является вопросом территориального суверенитета Литвы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россия привыкла говорить на языке ультиматумов, угроз и требований. Сейчас Россия пытается организовать информационную войну против Литвы. Это связано с очень простым, однако очень важным требованием России – снять запрет на транзит российских товаров в Калининград. В России будут делать все возможное для того, чтобы поколебать санкционную политику Европейского Союза", - объяснил Ауштревичюс.
Политик подчеркнул, что вопрос транзита российских товаров в Калининград связан с территориальным суверенитетом Литвы.
"Литва контролировала и будет контролировать все вопросы, связанные с национальными интересами государства. Транзит российских товаров в Калининград является вопросом территориального суверенитета Литвы. И мы не будем решать этот вопрос с кем-то, поскольку это касается нашей безопасности", - добавил он.
- 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
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В ответ на блокаду Калининграда Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
- 11 июля правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область РФ
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