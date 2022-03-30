Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа остановился, - Reuters
Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа упала до нуля в точке Мальнов в Германии
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters .
Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВт/ч днем 29 марта.
Согласно данным оператора Gascade, с тех пор прокачка газа упала до нуля.
Трубопровод, обычно прокачивающий газ в западном направлении, развернулся 15 марта, после того, как заявки на поставки в Германию упали до нуля. Польские потребители покупали голубое топливо у германских поставщиков.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями .
- В Кремле продолжили настаивать , чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.
- 29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное