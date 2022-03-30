Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа остановился, - Reuters

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters .



Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВт/ч днем 29 марта.



Согласно данным оператора Gascade, с тех пор прокачка газа упала до нуля.



Трубопровод, обычно прокачивающий газ в западном направлении, развернулся 15 марта, после того, как заявки на поставки в Германию упали до нуля. Польские потребители покупали голубое топливо у германских поставщиков.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями .

В Кремле продолжили настаивать , чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.

29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.

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