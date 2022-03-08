Транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $10 млрд в результате российской агрессии

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Александра Кубракова.



На восстановление самых крупных объектов понадобится один-два года.



К концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд.



По словам Кубракова, в ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира.



"Конечно, что эта трагедия не наша, эта война не наша – Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно" – сказал он.



По мнению министра, большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и крупнейшие комплексы – за два.



"Мы точно победим и точно все отстроим", – резюмировал Кубраков.



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