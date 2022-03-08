Транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $10 млрд в результате российской агрессии
Транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $10 млрд в результате развязывания войны Россией
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Александра Кубракова.
На восстановление самых крупных объектов понадобится один-два года.
К концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд.
По словам Кубракова, в ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира.
"Конечно, что эта трагедия не наша, эта война не наша – Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно" – сказал он.
По мнению министра, большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и крупнейшие комплексы – за два.
"Мы точно победим и точно все отстроим", – резюмировал Кубраков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное