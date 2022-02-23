Транспортеры тяжелой техники, новый полевой госпиталь в РФ и сотни военных машин в Беларуси: спутники Maxar сделали новые снимки у границ Украины

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies, обнародованные Reuters.

Компания сообщает о наращивании российских вооруженных сил на границах с Украиной.

Так, недалеко от границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перемещения танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

В военном гарнизоне на западе России, недалеко от границы с Украиной, появился новый полевой госпиталь.

Также спутниковые снимки показывают новое размещение более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.





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