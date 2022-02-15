Транспорт, спецоборудование и медсредства: НАТО получило запрос от Украины о помощи на случай масштабных чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.



"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут поразить ее мирное население. Согласно указанным процедурам EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, - ред.) получил 15 февраля 2022 года запрос Украины о международной помощи", - говорится в сообщении.



В запросе о помощи Украины следующее:

автотранспорт и спецтехника;

специальные инструменты и оборудование;

инфраструктура, строительно-ремонтные работы, временные постройки;

средства индивидуальной защиты;

коммуникационное оборудование;

медицинские средства;

цифровое развитие и диджитализация.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на фоне эскалации российской агрессии его страна предоставит Украине кредит на $500 млн, летальное вооружение и боеприпасы.

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В документе НАТО отмечается, что государства, которые могут удовлетворить эти требования полностью или частично, должны уведомить об этом желании EADRCC.