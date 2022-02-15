Транспорт, спецоборудование и медсредства: НАТО получило запрос от Украины о помощи на случай масштабных чрезвычайных ситуаций
Во вторник, 15 февраля, НАТО получило запрос от Украины о международной помощи на случай масштабных чрезвычайных ситуаций разного характера
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут поразить ее мирное население. Согласно указанным процедурам EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, - ред.) получил 15 февраля 2022 года запрос Украины о международной помощи", - говорится в сообщении.
В запросе о помощи Украины следующее:
- автотранспорт и спецтехника;
- специальные инструменты и оборудование;
- инфраструктура, строительно-ремонтные работы, временные постройки;
- средства индивидуальной защиты;
- коммуникационное оборудование;
- медицинские средства;
- цифровое развитие и диджитализация.
- Напомним, 15 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на фоне эскалации российской агрессии его страна предоставит Украине кредит на $500 млн, летальное вооружение и боеприпасы.
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