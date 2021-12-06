Транспорт Киева в ночь на 8 декабря будет работать на час дольше: список маршрутов
В ночь на 8 декабря транспорт Киева будет работать на 1 час дольше в связи с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь)
Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Telegram, передает Еспресо.TV.
В частности, на час продолжена работа следующих маршрутов:
- троллейбусных – № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайных – № 1-К, 8-К, 28;
- автобусных в режиме маршрутного такси – №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.
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