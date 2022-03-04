Transparency International Ukraine назвала 5 мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией

Об этом сообщают на официальной странице Transparency International Ukraine в Facebook, – информирует Еспресо.TV .



"Своими налогами в РФ они продолжают поддерживать ее военную агрессию на территории Украины", - отмечают правозащитники.



Речь идет о Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone.



Transparency International Ukraine призывает украинцев заходить на их официальные страницы и писать в комментариях к их постам, что они финансируют войну.



"Пока кто-то в РФ развивает бизнес, в Украине от рук агрессора гибнут люди! Немедленно прекратите сотрудничество с террористами!", — отметили правозащитники.



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