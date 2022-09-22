Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

Сначала речь Путина ожидалась в 20:00, но затем трансляцию начали откладывать. В результате обращение было анонсировано на утро 21 сентября. Но, как выяснилось, видео с речью Владимира Путина о мобилизации было готово вечером 20 сентября. Это следует из метаданных файла.

Ролик, загруженный на сайт президента России, был создан во вторник в 22:19. В 05:22 был создан PDF-файл указа о частичной мобилизации. А в 08:20 видео с интервью Сергея Шойгу, опубликованное в Telegram-канале минобороны РФ.

Трансляция выступления президента началась в эфире российских госканалов ровно в 09:00, то есть через 11 часов после его создания. А вот интервью Шойгу было продемонстрировано всего через час после записи.

Заметим, Путин не в первый раз использует "консервы". Его обращение о начале вторжения в Украину, показанное утром 24 февраля, было записано за трое суток до этого.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb