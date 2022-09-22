Трансляцию записи обращения Путина задержали из-за Шойгу: речь министра обороны РФ подготовили только за час до эфира
Путин почти полсуток ждал Шойгу, обращение президента России было записано задолго до интервью министра обороны
Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".
Сначала речь Путина ожидалась в 20:00, но затем трансляцию начали откладывать. В результате обращение было анонсировано на утро 21 сентября. Но, как выяснилось, видео с речью Владимира Путина о мобилизации было готово вечером 20 сентября. Это следует из метаданных файла.
Ролик, загруженный на сайт президента России, был создан во вторник в 22:19. В 05:22 был создан PDF-файл указа о частичной мобилизации. А в 08:20 видео с интервью Сергея Шойгу, опубликованное в Telegram-канале минобороны РФ.
Трансляция выступления президента началась в эфире российских госканалов ровно в 09:00, то есть через 11 часов после его создания. А вот интервью Шойгу было продемонстрировано всего через час после записи.
Заметим, Путин не в первый раз использует "консервы". Его обращение о начале вторжения в Украину, показанное утром 24 февраля, было записано за трое суток до этого.
- Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.
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