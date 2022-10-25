Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Сегодня, около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в новосибирске. Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и общей мобиле.

Именно это обращение ВСУ к армии РФ транслировали некоторое время на телеканалах в Новосибирске:

Напомним, ВСУ ликвидировали вернувшегося на войну после плена российского оккупанта.

Через две недели еще тысяча российских военных обратились на горячие линии, чтобы сдаться в украинский плен.

24 октября командование Вооруженных Сил Украины опубликовало обращение к населению и военным России с призывом задуматься, ради чего они воюют в решении Путиным войне.

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