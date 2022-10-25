Транслировали обращение ВСУ к армии РФ: украинские хакеры сломали провайдер спутникового телевидения в Новосибирске
25 октября после обеда украинские хакеры сломали провайдер спутникового телевидения в Новосибирске. На российских телеканалах начали транслировать обращение ВСУ к армии РФ
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Сегодня, около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в новосибирске. Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и общей мобиле.
Именно это обращение ВСУ к армии РФ транслировали некоторое время на телеканалах в Новосибирске:
- Напомним, ВСУ ликвидировали вернувшегося на войну после плена российского оккупанта.
- Через две недели еще тысяча российских военных обратились на горячие линии, чтобы сдаться в украинский плен.
- 24 октября командование Вооруженных Сил Украины опубликовало обращение к населению и военным России с призывом задуматься, ради чего они воюют в решении Путиным войне.
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