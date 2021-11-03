Транслировала матч "Динамо" - "Барселона": Как депутат "Слуги народа" нарушила закон Украины на матче Лиги чемпионов
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Борзова незаконно транслировала матч 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Александра Глущенко.
Ирина Борзова посетила матч 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" (0:1), который проводился на стадионе НСК "Олимпийский".
Депутат "Слуги народа" воспользовалась случаем и провела на своей странице в Facebook стрим, где транслировала, что происходило на футбольном поле.
Ирина Борзова нарушила 176 статью УК Украины – "Об авторском праве". Официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине – медиасервис Megogo. Только они могут транслировать матчи ЛЧ, в частности, это касается и соцсетей.
- В 2019 году сообщалось, что Ирина Борзова, победившая в Винницкой области в округе №14 и с результатом 30%, имеет вместе с отцом ресторанный бизнес в оккупированном Крыму.
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