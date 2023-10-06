Трансформеры людей, созданных войной. Рецензия

Об этом сообщает Эспрессо

С 5 октября в широкий прокат вышел украинский документальный фильм "Города и их герои" режиссеров Ольги Гибелинды и Андрея Литвиненко о героизме украинцев и трансформации обычных людей в настоящих героев. Лента, которую уже представляли в упомянутых в фильме городах (а именно Баштанцы, Ахтырке, Харькове, Николаеве, Чернигове и Иванковом), а также в Киеве и Львове. Однако более широкий зритель имеет возможность познакомиться с ним впервые. Случай, которым в моем городе в первый день показа воспользовались вместе со мной только четверо зрителей.

Наверное, это тема другого журналистского текста: почему украинцы сплошь и рядом игнорируют отечественное кино. И в частности кино о современной войне. К примеру, фильм Зазы Буадзе "Позывной Бандерас" - экшн о бойце АТО с позывным "Бандерас", основанный на реальных событиях, - на производство которого потратили 40 миллионов гривен, "отбил" в прокате менее двух миллионов. Или военная трагикомедия "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы, которая получила приз жюри на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" и попала в лонг-лист Оскара, при бюджете 70 миллионов гривен в прокате собрала всего 1,9 миллиона.

Мы же с вами говорим о другом – о том, что такие фильмы нужно снимать и их нужно смотреть. Ибо рассказанное у них остается для грядущих и дает воодушевление современникам. Укрепляет это очень необходимое для настоящей победы ощущение "Вместе нас много, нас не преодолеть". Это я никак не рекламирую группу "Гринджолы" и их хип-хоповый сингл, в свое время ставший неофициальным гимном революции. А просто строки сингла вдруг зазвучали в памяти, когда благодаря документалистам открывала для себя людей, которых не знаю.

Мэр Баштанки Александр Береговой, которому пришлось делать сложный выбор - быть рядом с семьей или людьми, которые его избрали. Рассказав, как около сотни обычных жителей Баштанки сумели изменить ход военных событий и выстоять, он в то же время акцентирует внимание на феноменальности своих земляков – ведь в то время в городе не было ВСУ, его защищали только силами терробороны и сумели отобрать около сотни единиц техники, которую передали украинским военным.

Основатель многих фестивалей в Ахтырке, звукорежиссер и музыкант Павел Игнатченко, который вместе с друзьями положил начало волонтерскому движению по пошиву военных аптечек, спасших уже не одну сотню жизней. Он признается, что преодолеть синдром отложенной жизни, найти новые смыслы ему помогла именно его волонтерская деятельность.

Актриса Харьковского театра кукол Елена Озерова, одна из тех, кто превратил кукольную труппу в "Кукольную оборону".

Предприниматель-пивовар Дмитрий Волощенко из Николаева, который стал волонтером с первых дней полномасштабного вторжения, под постоянным вражеским обстрелом оставаясь бизнесменом только на 10%. Как скажет, когда в течение многих месяцев все вокруг хотело тебя убить, то переживать о дебете и кредите уже нет большого смысла. Война показала, что в мире есть вопросы гораздо более важные. Кстати, сейчас, когда Николаев понемногу возвращается к нормальной жизни, в пивоварне Дмитрия Волощенко каждый месяц изобретают новый сорт пива.

Черниговец Артем Ракитин, который вместе со своими собратьями, рискуя собственной жизнью, эвакуировали из находившегося в осаде города Чернигова более 26 000 его жителей. Ни один мирный житель во время эвакуации не пострадал. Человек признается, что война научила его быть очень жестким и даже жестоким. И в том, что заплакал только раз – когда забрал к себе покупать крошечных внуков одной бабушки, в доме которой уже два месяца не то что воды для купания – питьевой воды не хватало.

Телеведущий и актер Геннадий Попенко, пережив оккупацию в Иванковом Киевской области, стал активным участником жизни общины и бойцом терробороны.

Особенность этого киноальманаха также в том, что его герои рассказывают не только о героизме и о том, как изменялись их ценности, но и о своих страхах, слезах, о надеждах. Не только в общеукраинском, но и сугубо личностном масштабе. И это не менее ценно.

Собственно это не кино в традиционном понимании. Это скорее журналистские интервью, где журналиста забрали из кадра и его вопросы вырезали, упорядочив ответы героя в монолог, перемежающийся картинками из разных сред.

Наверное, каждый украинец мог бы продолжить этот фильм рассказами о своих уникальных земляках, кем увлекается, на кого хочет равняться. Я бы могла рассказать о председателе Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрее Салюке, который стал инициатором и координатором ныне авторитетной волонтерской инициативы "Львовский рыцарь", которая в первые дни декабря этого года отметит свое 10-летие. В свое время возникнув как пункт помощи Майдана, сегодня "Львовский рыцарь" является активным помощником украинской армии. Или о директоре Львовской областной библиотеки для юношества им. Романа Иваничука, организатора писательских толок, читательских фестивалей, конкурсов Татьяну Пилипец, которая превратила библиотеку в центр волонтерской помощи, работающий без выходных. Обо всех тех добрых делах и инициативах, которые эта неутомимая женщина берется реализовать. Или о поэтессе, художнице, переводчице Екатерине Михалицыне… Или о вокалистке, музыкантке, общественном деятеле Соломии Чубай. Или о талантливой ученице и одновременно общественном деятеле Олесе Дацко… Все они – активные волонтеры… Или о многих других. Тех, кто в тылу. И тех, кто защищает Украину в горячих точках….

Убеждена, что каждый из этих людей стоил бы рассказа в таком фильме. И что фильм стоит таких героев…