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Новости компаний

"Трансформация" долгов Коломойского перед национализацией ПриватБанка: на чьей стороне суды?

27 июня, 2023 вторник
11:11
Новости

Малоизвестная фирма, которая не может похвастаться наличием ни прозрачного бизнеса, ни комфортного офиса, оказалась в центре судебных баталий

В 2016 году ООО "Лайк Сити" приняло участие в трансформации кредитного портфеля ПриватБанка. Компания-заемщик взяла деньги, чтобы, так сказать, погасить задолженность старых заемщиков перед финучреждением. Однако выполнять свои обязательства не спешила. Вышло так, что ПриватБанк погасил кредитные обязательства своих проблемных заемщиков своими собственными средствами. В конце концов, спасать банк, крупные заемщики которого не платили по кредитам, в 2016 пришлось государству за счет средств налогоплательщиков.

После национализации неудовлетворительное состояние "трансформационного" кредитного портфеля стало очевидным. В сентябре 2017 года государственный банк направил заемщику "Лайк Сити" сообщение об одностороннем расторжении с ним кредитного договора. ". Так это дело попало в суды, где "Лайк Сити" оспаривала одностороннее расторжение договора банком. В компании утверждали, что процесс трансформации был инициирован и контролирован Национальным Банком Украины. Защитники "Лайк Сити" постоянно заявляли об этом в суде.

"В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины по требованию стороны суд может изменить сделку. Соответственно мы просили изменить эту сделку и продлить срок кредитного договора в связи с тем, что со стороны ответчика было недобросовестное и неоднозначное поведение, которое препятствовало нам четко выполнять свои обязательства. и выполнять нам их должным образом", - отметил адвокат ООО "Лайк Сити" Дмитрий Горобец.

То есть за все, что случилось, компания перевела ответственность на банк и НБУ. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск "Лайк Сити" и признал одностороннее расторжение договора недействительным. Но ПриватБанк не согласился с таким подходом к правосудию и обратился в Верховный Суд, утверждая, что судьи нарушили некоторые правовые нормы, в частности, используя доказательства, которые являются "банковской тайной".

Адвокат "ПриватБанка" Дмитрий Монастырский объясняет: "На наш взгляд, как украинских советников ПриватБанка, это дело носит искусственный характер. Поскольку судами предыдущих инстанций были сформированы такие выводы, которые, мы предполагаем, могут использоваться в ущерб банку в его иностранных производствах".

Эти дела имеют большое значение, поскольку непосредственно или косвенно влияют на судебные процессы ПриватБанка за границей, где рассматривают иски о миллиардных убытках, нанесенных прежними собственниками. В 2016 году перед национализацией ПриватБанка экс-руководители финансового учреждения перевели долги 193 непрозрачных компаний на сумму 127 млрд гривен на 36 новых проблемных заемщиков, среди которых ООО "Лайк Сити".

“Мы будем твердо стоять на защите интересов наших вкладчиков и государства. Мы выступаем за прозрачную судебную систему и мощную и открытую банковскую систему европейского образца. И это не только борьба за спасенный ПриватБанк, это борьба за Украину, перспективную и мощную экономику”, – комментируют в банке.

15 июня Верховный Суд рассмотрел жалобы по иску "Лайк Сити" и удовлетворил прошение банка об отмене решений предыдущих судов. Таким образом, дело вернулось на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

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