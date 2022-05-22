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Трансферная сага завершена: Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ

22 мая, 2022 воскресенье
02:23
Спорт

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ

Об этом сообщает официальный Twitter ПСЖ.

Новый контракт Мбаппе и ПСЖ рассчитан на лето 2025 года.

"Я хочу объявить, что решил продлить свое соглашение с ПСЖ. Конечно, я этому очень рад. Я уверен, что смогу продолжить прогресс в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне. Я очень счастлив, что смогу продолжить развиваться во Франции, в стране, где я родился и вырос", – прокомментировал свое решение Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 46 матчей, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

Контракт Мбаппе действовал до конца июня. Он мог достаться другим клубам бесплатно. Главным претендентом на француза был мадридский "Реал".

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Килиан Мбаппе
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