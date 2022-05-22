Трансферная сага завершена: Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ
Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ
Об этом сообщает официальный Twitter ПСЖ.
Новый контракт Мбаппе и ПСЖ рассчитан на лето 2025 года.
"Я хочу объявить, что решил продлить свое соглашение с ПСЖ. Конечно, я этому очень рад. Я уверен, что смогу продолжить прогресс в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне. Я очень счастлив, что смогу продолжить развиваться во Франции, в стране, где я родился и вырос", – прокомментировал свое решение Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 46 матчей, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
Контракт Мбаппе действовал до конца июня. Он мог достаться другим клубам бесплатно. Главным претендентом на француза был мадридский "Реал".
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон лично увещевал Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 4 октября француз признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- 17 февраля Мбаппе отказался от зарплаты 45 млн. евро в год, которую ему предлагают в ПСЖ.
- 20 мая стало известно, что парижане готовы заплатить Килиану Мбаппе 300 млн евро как подписной бонус и 100 млн евро чистыми в год.
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