Трансферная сага завершена: авторитетный инсайдер назвал новую команду Малиновского
Украинский полузащитник Руслан Малиновский переходит из французского "Марселя" в итальянскую "Дженоа"
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Руслану Малиновскому уже назначили медицинское освидетельствование перед подписанием контракта с "Дженоа". Украинский полузащитник должен помочь закрепиться в Серии А по возвращении команды в элитный дивизион Италии.
Малиновский переходит в "Дженоа" на правах аренды с правом выкупа в 10 млн. евро.
Ситуация вокруг Руслана Малиновского
В Малиновского в "Марселе" не верят. Об этом открыто сказал главный тренер Марселино.
"О Руслане Малиновском, то мы на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб. Я здесь с 5 июля и познакомился с большей частью команды примерно 10-11 июля. Мы провели вместе месяц", - сказал тренер "Марселя".
По информации L'Equipe, в "Марселе" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение у руководства.
Ранее сообщалось, что Малиновским интересуются "Бешикташ", "Болонья", "Дженоа", "Торино" и клуб АПЛ.
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