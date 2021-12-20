Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ: кто подорожал больше всего

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ



Самым дорогим футболистом УПЛ остается полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Вингер сохраняет трансферную стоимость в размере 25 млн евро. В топ-5 также входят футболисты "Шахтера" Додо, Тете и Манор Соломон, а также защитник "Динамо" Виталий Миколенко.







Топ наиболее подорожавших футболистов УПЛ



Наиболее прогрессирующим футболистом УПЛ, по версии Transfermarkt, является Артем Довбык, поднявший свою стоимость с 1,8 млн до 5 млн евро. Форвард СК "Днипро-1" возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Украины по футболу.



На 3,10 млн евро подорожал вингер "Шахтера" Михаил Мудрик. Он в рейтинге второй.





Топ-10 наиболее подешевевших футболистов УПЛ



Лидером антирейтинга является Манор Соломон, который потерял в цене 2 млн евро и теперь стоит 18 млн. На столько же подешевел Владислав Супряга из "Динамо", он теперь оценивается в 2 млн евро.



В топ-5 также три игрока "Шахтера": Тарас Степаненко, Исмаили и Марлос, которые подешевели на 1,5 млн евро.





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