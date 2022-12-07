Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Немецкий портал оценивает Михаила Мудрика в 40 млн. евро. 21-летний вингер "Шахтера" подорожал на 25 млн и сдвинул с первого места лидера "Динамо" Виктора Цыганкова (22 млн евро).

Топ-3 закрывает центральный защитник "Динамо" Илья Забарный – 15 млн евро. Лидер обороны "Шахтера" Николай Матвиенко и голкипер "горняков" Анатолий Трубин стоят по 11 млн.

В топ-10 также попали Георгий Бущан, Артем Довбык, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Лассина Траоре.

Рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ: