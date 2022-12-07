Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик возглавил рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.
Немецкий портал оценивает Михаила Мудрика в 40 млн. евро. 21-летний вингер "Шахтера" подорожал на 25 млн и сдвинул с первого места лидера "Динамо" Виктора Цыганкова (22 млн евро).
Топ-3 закрывает центральный защитник "Динамо" Илья Забарный – 15 млн евро. Лидер обороны "Шахтера" Николай Матвиенко и голкипер "горняков" Анатолий Трубин стоят по 11 млн.
В топ-10 также попали Георгий Бущан, Артем Довбык, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Лассина Траоре.
Рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ:
- 16 ноября лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заявил, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топчемпионат.
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