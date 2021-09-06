Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.



После закрытия трансферного окна в Украине портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов УПЛ. Аналитики составили новый рейтинг самых дорогих игроков нашего чемпионата.



Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ:



1. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 25 млн евро,



2. Манор Соломон ( "Шахтер") - 20 млн евро,



3. Додо ( "Шахтер") - 20 млн евро,



4. Тете ( "Шахтер") - 20 млн евро,



5. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 17 млн евро,



6. Педринью ( "Шахтер") - 17 млн евро,



7. Илья Забарный ( "Динамо") - 11 млн евро,



8. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 11 млн евро,



9. Марлон ( "Шахтер") - 10 млн евро,



10. Лассина Траоре ( "Шахтер") - 9 млн евро.







Топ-10 футболистов УПЛ, которые подорожали больше всего:



1. Илья Забарный ( "Динамо"): + 5 млн евро,



2. Манор Соломон ( "Шахтер"): + 5 млн евро,



3. Марлон ( "Шахтер"): + 3,5 млн евро,



4. Николай Шапаренко ( "Динамо"): + 3 млн евро,



5. Лассина Траоре ( "Шахтер"): + 2,5 млн евро,



6. Георгий Бущан ( "Динамо"): + 2,5 млн евро,



7. Педринью ( "Шахтер"): +2 млн евро,



8. Додо ( "Шахтер): +2 млн евро,



9. Виталий Миколенко ( "Динамо"): +2 млн евро,



10. Витиньо ( "Динамо): + 1,5 млн евро.





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