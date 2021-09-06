Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Украины
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.
После закрытия трансферного окна в Украине портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов УПЛ. Аналитики составили новый рейтинг самых дорогих игроков нашего чемпионата.
Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ:
1. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 25 млн евро,
2. Манор Соломон ( "Шахтер") - 20 млн евро,
3. Додо ( "Шахтер") - 20 млн евро,
4. Тете ( "Шахтер") - 20 млн евро,
5. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 17 млн евро,
6. Педринью ( "Шахтер") - 17 млн евро,
7. Илья Забарный ( "Динамо") - 11 млн евро,
8. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 11 млн евро,
9. Марлон ( "Шахтер") - 10 млн евро,
10. Лассина Траоре ( "Шахтер") - 9 млн евро.
Топ-10 футболистов УПЛ, которые подорожали больше всего:
1. Илья Забарный ( "Динамо"): + 5 млн евро,
2. Манор Соломон ( "Шахтер"): + 5 млн евро,
3. Марлон ( "Шахтер"): + 3,5 млн евро,
4. Николай Шапаренко ( "Динамо"): + 3 млн евро,
5. Лассина Траоре ( "Шахтер"): + 2,5 млн евро,
6. Георгий Бущан ( "Динамо"): + 2,5 млн евро,
7. Педринью ( "Шахтер"): +2 млн евро,
8. Додо ( "Шахтер): +2 млн евро,
9. Виталий Миколенко ( "Динамо"): +2 млн евро,
10. Витиньо ( "Динамо): + 1,5 млн евро.
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