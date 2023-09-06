Transfermarkt сообщил, сколько "Динамо" заработало на трансфере капитана в Бельгию
Трансфер капитана "Динамо" Сергея Сидорчука в "Вестерло" обошелся бельгийцам в более чем 1 млн евро
Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.
По информации источника, бельгийский "Вестерло" заплатил "Динамо" 1,5 млн евро за Сергея Сидорчука. Экс-капитан "Динамо" подписал с европейским клубом контракт на три года.
Несмотря на это, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб не заработает на этом трансфере больших денег.
Карьера Сергея Сидорчука
В годы Сергей Сидорчук был капитаном "Динамо". В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за столичный клуб.
С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе Сидорчука 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости.
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