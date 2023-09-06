Transfermarkt сообщил, сколько "Динамо" заработало на трансфере капитана в Бельгию

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

По информации источника, бельгийский "Вестерло" заплатил "Динамо" 1,5 млн евро за Сергея Сидорчука. Экс-капитан "Динамо" подписал с европейским клубом контракт на три года.

Несмотря на это, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб не заработает на этом трансфере больших денег.

Карьера Сергея Сидорчука

В годы Сергей Сидорчук был капитаном "Динамо". В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за столичный клуб.

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе Сидорчука 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости.