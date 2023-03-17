Transfermarkt признал Мудрика самым дорогим футболистом в истории Украины
Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом в истории Украины
Об этом сообщает Transfermarkt.
Немецкий портал оценивает Михаила Мудрика в 60 млн евро. Ранее звание самого дорогого украинского футболиста в истории имел Андрей Шевченко, в июне 2006 года оцененный в 51 млн евро.
Transfermarkt обновил стоимость всех футболистов Английской Премьер-лиги. Игрок "Арсенала" Александр Зинченко стал дороже на 8 млн евро, теперь его стоимость – 40 млн.
Виталий Миколенко из "Эвертона" стоит 22 млн евро, а защитник "Борнмута" Илья Забарный подорожал на 3 млн – теперь его цена 18 млн евро.
В топ-5 самых дорогих украинских игроков также присутствует полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков (22 млн. евро) и хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский (18 млн. евро).
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