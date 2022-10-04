Об этом сообщает Transfermarkt .

Самый авторитетный сайт о футбольных трансферах обновил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости футболистов. Его возглавил "Манчестер Сити", стоимость игроков которого составляет 1,06 млрд евро. Вторым идет английский "Ливерпуль" (925 млн евро), третьим – французский ПСЖ (890,35 млн евро)

В Украине самый дорогой состав "Динамо" - 110,40 млн евро. Вторую позицию удерживает "Шахтер" (80,30 млн евро), третью – "Днепр-1" (23,85 млн евро).

Инфографика Transfermarkt

В 2021 году "Манчестер Сити" стал самым дорогим клубом мира по версии Международного центра спортивных исследований.

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