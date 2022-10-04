Transfermarkt назвал самые дорогие по составу футбольные клубы мира и Украины
Самым дорогим по стоимости футболистом клубом мира является английский "Манчестер Сити", а Украина – "Динамо"
Об этом сообщает Transfermarkt .
Самый авторитетный сайт о футбольных трансферах обновил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости футболистов. Его возглавил "Манчестер Сити", стоимость игроков которого составляет 1,06 млрд евро. Вторым идет английский "Ливерпуль" (925 млн евро), третьим – французский ПСЖ (890,35 млн евро)
В Украине самый дорогой состав "Динамо" - 110,40 млн евро. Вторую позицию удерживает "Шахтер" (80,30 млн евро), третью – "Днепр-1" (23,85 млн евро).
Инфографика Transfermarkt
- В 2021 году "Манчестер Сити" стал самым дорогим клубом мира по версии Международного центра спортивных исследований.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.92
-
EUR
Покупка 38.68Продажа 39.93
- Актуальное
- Важное