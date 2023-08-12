Трансфер Малиновского: украинец заинтересовал клуб АПЛ
Футболист французского "Марселя" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге
Об этом сообщает авторитетный журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, итальянские "Дженоа" и "Болонья" уже ведут переговоры с "Марселем" по трансферу Руслана Малиновского. Украинцем также интересуется клуб АПЛ, однако его название не разглашается.
Ситуация вокруг Руслана Малиновского
В Малиновского в "Марселе" не верят. Об этом открыто сказал главный тренер Марселино.
"О Руслане Малиновском, то мы на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб. Я здесь с 5 июля и познакомился с большей частью команды примерно 10-11 июля. Мы провели вместе месяц", - сказал тренер "Марселя".
По информации L'Equipe, в "Марселле" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение у руководства.
Ранее сообщалось, что Малиновским интересуются "Бешикташ" и "Торино".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное