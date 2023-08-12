Трансфер Малиновского: украинец заинтересовал клуб АПЛ

Об этом сообщает авторитетный журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, итальянские "Дженоа" и "Болонья" уже ведут переговоры с "Марселем" по трансферу Руслана Малиновского. Украинцем также интересуется клуб АПЛ, однако его название не разглашается.

Ситуация вокруг Руслана Малиновского

В Малиновского в "Марселе" не верят. Об этом открыто сказал главный тренер Марселино.

"О Руслане Малиновском, то мы на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб. Я здесь с 5 июля и познакомился с большей частью команды примерно 10-11 июля. Мы провели вместе месяц", - сказал тренер "Марселя".

По информации L'Equipe, в "Марселле" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение у руководства.

Ранее сообщалось, что Малиновским интересуются "Бешикташ" и "Торино".