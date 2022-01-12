Трансфер футболиста "Зари" в клуб Бундеслиги неожиданно сорвался
Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин не перейдет в немецкую "Арминию" зимой
Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, "Арминия" не смогла договориться с "Зарей" о переходе Кочергина этой зимой. В немецком клубе предпочитают отложить подписание украинца на лето.
Контракт Владислава Кочергина с луганчанами истекает в июне. Хавбек не играл за "Зарю" с 3 октября. Украинец тренируется с дублем из-за отказа продолжать контракт с клубом.
25-летний Владислав Кочергин перебрался в "Зарю" в 2017 году из "Днепра". Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро. В его активе один матч за сборную Украины.
"Арминия" занимает 17-е место в Бундеслиге.
- В 2020 году хавбек луганской "Зари" Владислав Кочергин попал в сферу интересов немецкого "Вольфсбурга".
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