Трансфер футболиста "Зари" в клуб Бундеслиги неожиданно сорвался

Об этом сообщает Sport.ua.



По информации источника, "Арминия" не смогла договориться с "Зарей" о переходе Кочергина этой зимой. В немецком клубе предпочитают отложить подписание украинца на лето.



Контракт Владислава Кочергина с луганчанами истекает в июне. Хавбек не играл за "Зарю" с 3 октября. Украинец тренируется с дублем из-за отказа продолжать контракт с клубом.



25-летний Владислав Кочергин перебрался в "Зарю" в 2017 году из "Днепра". Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро. В его активе один матч за сборную Украины.



"Арминия" занимает 17-е место в Бундеслиге.

В 2020 году хавбек луганской "Зари" Владислав Кочергин попал в сферу интересов немецкого "Вольфсбурга".