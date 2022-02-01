Трансфер футболиста Коноплянки в Европу сорвался, - СМИ
Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка не перейдет в австрийский ЛАСК в это трансферное окно
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, трансфер Евгения Коноплянки в ЛАСК сорвался из-за травм центрального защитника и форварда австрийского клуба, которым ищут замену. Теперь европейцы не могут удовлетворить финансовые запросы украинца, с которым уже был согласован 1,5-летний контракт.
Возобновились переговоры Коноплянки с клубом из чемпионата Турции. Также есть интерес от команд из Польши и Венгрии, где открыто трансферное окно.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро. Футболист пропустил первый тренировочный сбор и занимался поиском новой команды.
Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также играл за немецкий "Шальке".
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
- 29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут думать о будущем Евгения Коноплянки.
- 17 января в "Шахтере" подтвердили, что Коноплянка ищет новый клуб.
- 17 января стало известно, что "Днепр-1" не планирует подписывать Евгения Коноплянку.
- 26 января сообщалось, что главным претендентом на Коноплянку является ЛАСК.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное