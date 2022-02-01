Трансфер футболиста Коноплянки в Европу сорвался, - СМИ

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.



По информации источника, трансфер Евгения Коноплянки в ЛАСК сорвался из-за травм центрального защитника и форварда австрийского клуба, которым ищут замену. Теперь европейцы не могут удовлетворить финансовые запросы украинца, с которым уже был согласован 1,5-летний контракт.



Возобновились переговоры Коноплянки с клубом из чемпионата Турции. Также есть интерес от команд из Польши и Венгрии, где открыто трансферное окно.

Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро. Футболист пропустил первый тренировочный сбор и занимался поиском новой команды.



Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также играл за немецкий "Шальке".



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.

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