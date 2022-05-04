Трамваев в Харькове больше нет: оккупанты уничтожили депо и подстанции, - горсовет
В Харькове оккупанты разрушили трамвайные депо и уничтожили подстанции, которые обеспечивали работу электротранспорта
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
"Также нужно отметить, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Скажу и то, что благодаря "усилиям" оккупантов, будут сложности с Салтовской ветвью – она поедет гораздо позже остальных двух", – говорит мэр города Игорь Терехов.
Сейчас город вместе со специалистами работает над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, которая прежде всего касается возможности доставки жителей Салтовки в центр, Жуки и Алексеевку.В части случаев трамваи заменят троллейбусы, в остальном – муниципальные автобусы.
- Сегодня, 4 мая, запланированная эвакуация из Старого Салтова в Харьков не состоится , поскольку поселок продолжают обстреливать.
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