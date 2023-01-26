Трампу восстановят учетные записи в Facebook и Instagram
Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, вернет доступ к своим аккаунтам бывшему президенту США Дональду Трампу в ближайшие недели
Об этом сообщает CNN.
Разблокировка аккаунтов произойдет чуть более чем через два года остановки аккаунтов после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
"Наша решимость состоит в том, что риск для общества достаточно снизился. Таким образом, в ближайшие недели мы восстановим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram. Однако мы делаем это благодаря новым предохранителям, чтобы не допустить повторных нарушений", - отметил президент Meta по мировым делам Ник Клегг.
После восстановления своих учетных записей Трамп снова получит доступ к коммуникационным платформам и потенциальному сбору средств именно тогда, когда он планирует третий раз в политической карьере претендовать на пост президента США.
Пока не ясно, воспользуется ли Трамп возможностью вернуться к платформам Meta.
- Такое решение принято после аналогичного шага со стороны Twitter. Ведь по результатам опроса, который Илон Маск (владелец) провел на своей странице twitter, бизнесмен решил возобновить аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа в соцсети.
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