Об этом сообщает CNN.

Разблокировка аккаунтов произойдет чуть более чем через два года остановки аккаунтов после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

"Наша решимость состоит в том, что риск для общества достаточно снизился. Таким образом, в ближайшие недели мы восстановим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram. Однако мы делаем это благодаря новым предохранителям, чтобы не допустить повторных нарушений", - отметил президент Meta по мировым делам Ник Клегг.

После восстановления своих учетных записей Трамп снова получит доступ к коммуникационным платформам и потенциальному сбору средств именно тогда, когда он планирует третий раз в политической карьере претендовать на пост президента США.

Пока не ясно, воспользуется ли Трамп возможностью вернуться к платформам Meta.

Такое решение принято после аналогичного шага со стороны Twitter. Ведь по результатам опроса, который Илон Маск (владелец) провел на своей странице twitter, бизнесмен решил возобновить аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа в соцсети.

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