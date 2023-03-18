Трампу вернули аккаунт на YouTube после двух лет блокировки

Об этом информирует Reuters .

"Мы тщательно оценили постоянный риск насилия в реальном мире, сбалансировав при этом возможность для избирателей услышать основных национальных кандидатов в преддверии выборов", - объяснили свое решение в YouTube.

Теперь Трамп снова получил возможность публиковать контент на видеохостинге. Он уже опубликовал первые сообщения на YouTube и Facebook. В частности на YouTube вышло видео под названием "Я ВЕРНУЛСЯ!", в конце которого появляется надпись "Трамп 2024".

"Извините, что заставил вас ждать", – говорит Трамп в видео.

Справка: В январе 2021 года компания Alphabet Inc. заблокировала аккаунт Трампа на YouTube вместе с рядом других соцсетей из-за призывов к насилию во время штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США. Пока на учетных записях Трампа во всех соцсетях действовали ограничения, он использовал платформу Truth Social, запущенную в конце 2021 года. В настоящее время его аккаунт в этой соцсети насчитывает около 5 млн подписчиков.