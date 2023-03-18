Трампу вернули аккаунт на YouTube после двух лет блокировки
Компания Alphabet Inc. 17 марта сообщила о разблокировании YouTube-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, который более двух лет не имел доступа к своему каналу из-за ограничений
Об этом информирует Reuters .
"Мы тщательно оценили постоянный риск насилия в реальном мире, сбалансировав при этом возможность для избирателей услышать основных национальных кандидатов в преддверии выборов", - объяснили свое решение в YouTube.
Теперь Трамп снова получил возможность публиковать контент на видеохостинге. Он уже опубликовал первые сообщения на YouTube и Facebook. В частности на YouTube вышло видео под названием "Я ВЕРНУЛСЯ!", в конце которого появляется надпись "Трамп 2024".
"Извините, что заставил вас ждать", – говорит Трамп в видео.
Справка: В январе 2021 года компания Alphabet Inc. заблокировала аккаунт Трампа на YouTube вместе с рядом других соцсетей из-за призывов к насилию во время штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США. Пока на учетных записях Трампа во всех соцсетях действовали ограничения, он использовал платформу Truth Social, запущенную в конце 2021 года. В настоящее время его аккаунт в этой соцсети насчитывает около 5 млн подписчиков.
- В январе Meta заявила , что отменит устранение Трампа "в ближайшие недели" и введет усиленные наказания в виде устранения от одного месяца до двух лет, если бывший президент снова нарушит политику относительно контента.
- Такое решение Meta приняла после аналогичного шага со стороны Twitter . По результатам опроса, который Илон Маск (владелец) провел на своей странице twitter, бизнесмен решил восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети. Впрочем, Трамп заявил, что туда не вернется, а вместо этого будет использовать собственную соцсеть Truth Social.
- 9 февраля компания Meta восстановила учетные записи в соцсетях Facebook и Instagram бывшего президента США Дональда Трампа.
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