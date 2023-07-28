Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Трампу предъявили дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов

Трампу предъявили дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов

28 июля, 2023 пятница
08:47
Мир

Специальный прокурор США Джек Смит выставил против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме

Об этом информирует Reuters .

Новые обвинения связаны с попытками Трампа удалить видео с камер наблюдения в своей резиденции Мар-а-Лаго летом 2022 года. Там хранились секретные документы. Таким образом, Смит увеличил общее количество обвинений против экспрезидента США до 40.

Также прокурор обвинил 56-летнего рабочего по техобслуживанию резиденции Карлоса де Оливейри в помощи Трампа в сокрытии документов. Так, мужчина сказал другому работнику резиденции, что "босс хотел", чтобы видео с камер безопасности в доме были удалены. Это произошло после того, как министерство юстиции США вызвало их в суд.

Кроме того, где Оливейру обвинили во лжи ФБР во время добровольной беседы. Тогда он утвердил, что якобы не причастен к перемещению ящиков с секретными документами в Мар-а-Лаго.

"Никогда ничего не видел", - сказал де Оливейра агентам ФБР, согласно обвинению.

CNN добавляет , что Трампа также обвинили в хранении сверхсекретного документа о планах нападения на Иран. Его он обсуждал с биографами во время записанной встречи в своем гольф-клубе Бэдминстер в Нью-Джерси в июле 2021 года. Отмечают, что документ являлся "презентацией военной деятельности в иностранной стране".

Секретные документы Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

Дональд Трамп
США
Читайте также:
Чехія Україна
27 июля, 2023 четверг
Россия обвинила Чехию в русофобии - Прага резко ответила: "Долой из Украины"
Путін
27 июля, 2023 четверг
Путин заявил, что РФ готова заменить украинское зерно и бесплатно поставлять его в страны Африки
наступ ЗСУ
27 июля, 2023 четверг
В США назвали основное направление контрнаступления Сил обороны Украины: операция продлится до трех недель, - СМИ
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.05
    Покупка 37.05
    Продажа 37.81
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.04
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 июля
09:20
В Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников ПВК Вагнера из не менее 80 единиц техники, - Гаюн
09:00
День крещения Киевской Руси – Украины: о чем следует помнить
08:33
Сенат США заявил об озабоченности потенциалом искусственного интеллекта и планирует созвать экспертов
08:23
Обновлено
Потери России за сутки войны в Украине: 560 солдат, 14 боевых бронемашин и 11 беспилотников
08:03
Обновлено
Кремль
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке дроном на Москву
08:02
OPINION
Путин пытается подкупить Эрдогана
07:43
Китай и Россия усилили экономическое партнерство, что способствовало смягчению давления западных санкций, - разведка США
06:58
Шведский премьер "чрезвычайно озабочен" последствиями акций с сожжением Корана в стране
06:37
ISW: Кремль пытается представить контрнаступление Украины неудачным
06:12
Войска Руанды попытались вторгнуться в Республику Конго, атаковали пограничников
06:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины 2023/24
05:28
Госдеп США
"Действия должны быть громче, чем слова": в США отреагировали на заявление Путина о бесплатном зерне странам Африки
04:27
На Сумщине россияне уничтожили ферму: погибли более полусотни животных
03:44
Мирча Луческу
Комментатор Вацко заинтриговал информацией о шатком положении Луческу в "Динамо"
02:38
Антониу Гутерреш
Гутерреш отреагировал на путинскую зерновую взятку африканским странам, назвал ее "горсткой пожертвований"
02:22
На войне погиб Максим Шварцман, в гражданской жизни был фотокорреспондентом
01:19
Легендарный капитан "Манчестер Сити" завершил карьеру
00:58
Захватчики обстреляли Авдеевку: убили местного жителя и ранили еще двоих мужчин
00:51
Россияне попали в частный дом на Харьковщине: ранены 5 мирных жителей
00:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июля
00:10
Эксклюзив
Роман Костенко
Военный эксперт Костенко рассказал, что нужно Украине для разблокирования портов
00:03
На Днепропетровщине в городе, где родился Брежнев, из центрального сквера убрали его бюст
00:02
Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
2023, четверг
27 июля
23:53
Эксклюзив
В Молдове устанавливают румынские радары ПВО, - эксминистр обороны Шалару
23:51
Обновлено
Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию после провокации россиянки: Украина готовит апелляцию
23:24
Зеленский о лишении Аристова мандата: выезд должностных лиц за границу нужно проверять до секунды
22:33
Лиги конференций: "Ворскла" вырвала победу у грузинской "Дели"
22:31
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На юге ВСУ давят на РФ, истощая ее и заставляя перебрасывать резервы. Колонка Сергея Згурца
22:13
РФ обстреляла поселок в Николаевской области: ранены 15-летняя девушка и 20-летний парень
21:56
По меньшей мере 50 единиц техники: в Беларусь зашла 12-я колонна ПВК Вагнера
21:19
Силы обороны освободили село Старомайорское в Донецкой области.
21:00
Обзор
Война беспилотников: какими дронами-камикадзе пользуются Украина и Россия
20:59
Эксклюзив
В российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы, – военный эксперт Снегирев
20:56
Украина получила $1,5 млрд от Японии: на что пойдут деньги
20:46
Оккупанты ударили по Запорожью
20:34
Пытались получить высшее образование, обойдя ВНО: МОН заблокировало выдачу дипломов 450 студентам
20:04
Киев осудил задержание оккупантами 14 человек в Симферополе, вышедших в поддержку Джеляла и братьев Ахтемовых
20:02
OPINION
Миф
19:46
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении Аристову
19:37
Эксклюзив
Более 500 гражданских и военных медиков находятся в плену РФ, - глава ОО "Военные медики Украины" Кривцов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV