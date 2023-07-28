Об этом информирует Reuters .

Новые обвинения связаны с попытками Трампа удалить видео с камер наблюдения в своей резиденции Мар-а-Лаго летом 2022 года. Там хранились секретные документы. Таким образом, Смит увеличил общее количество обвинений против экспрезидента США до 40.

Также прокурор обвинил 56-летнего рабочего по техобслуживанию резиденции Карлоса де Оливейри в помощи Трампа в сокрытии документов. Так, мужчина сказал другому работнику резиденции, что "босс хотел", чтобы видео с камер безопасности в доме были удалены. Это произошло после того, как министерство юстиции США вызвало их в суд.

Кроме того, где Оливейру обвинили во лжи ФБР во время добровольной беседы. Тогда он утвердил, что якобы не причастен к перемещению ящиков с секретными документами в Мар-а-Лаго.

"Никогда ничего не видел", - сказал де Оливейра агентам ФБР, согласно обвинению.

CNN добавляет , что Трампа также обвинили в хранении сверхсекретного документа о планах нападения на Иран. Его он обсуждал с биографами во время записанной встречи в своем гольф-клубе Бэдминстер в Нью-Джерси в июле 2021 года. Отмечают, что документ являлся "презентацией военной деятельности в иностранной стране".

Секретные документы Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.