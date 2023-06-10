Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст обвинительного акта.

Трампу выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, сговор с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжелые из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В сумме экспрезиденту теоретически грозит около 400 лет заключения.

В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных стран, ядерной программы США, военных уязвимостей США и союзников, а также планы на случай нападения на США.

"Раскрытие этих засекреченных документов без соответствующих полномочий могло поставить под угрозу национальную безопасность США, их внешние отношения, защищенность военных ресурсов США, а также источники разведывательной информации", – говорится там.

Акт также подробно описывает хронологию перемещения секретных документов из Белого дома по истечении срока президентских полномочий Трампа на основе показаний, фотодоказательств и текстовых сообщений.

В одном из эпизодов, например, упоминается, как работники экспрезидента временно перенесли ящики с документами в душевую кабину, потому что в комнате, где они находились до того, не было достаточно места.

В остальном секретные документы по развединформации ограниченного доступа случайно выпали на пол, причем их могли увидеть и работники резиденции Трампа, не имевшие соответствующего уровня допуска.

Также приводится пример, когда экспрезидент США решил показать журналисту, которому давал интервью документ с планом нападения на другую страну. При этом, подчеркивается в обвинительном акте, Трамп неоднократно подчеркивал, что не нарушает законодательство, связанное с обращением с секретной информацией.

Секретные документы Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов.