Читаю заявление, озвученное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли на заседании Совета безопасности ООН: "Мы не можем допустить, чтобы эта война длилась еще 500 дней". Желание, которое полностью разделяют, пожалуй, все люди адекватные. Но не все вкладывают в него одинаковый смысл.

Но мы, украинцы, не можем даже представить, чтобы война завершилась каким-то неуверенным результатом, о чем тоже начинают говорить на Западе, причем даже в среде наших партнеров. Бревен в костер страстей подбросила и Россия своим прогнозируемым решением выйти из так называемого "зернового соглашения".

Мир опасается перспективы продовольственного кризиса, и сколько бы Зеленский ни мантривал по поводу альтернативных путей вывоза украинского зерна, его слова упираются в стену понимания сложности составляющих безопасности. К примеру, мы готовы надлежащим образом защитить торговые караваны от вполне вероятных ударов россиян? Или Эрдоган предоставит собственный торговый флот для того, чтобы наше зерно попало к тем, кто его ждет?

В мире для этого есть свои резоны. Украина не брала на себя никаких обязательств по поводу "зернового соглашения", а, следовательно, если где-то на Глобальном Юге рассчитывают на бесперебойность поставок зерна, то Глобальный Север (хоть из-за своего колониального прошлого????) должен взять на себя ответственность за надежную охрану судов с зерном.

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Запад привык оценивать войну не только по победам или поражениям — там тщательно считают деньги. Причем не только расходы налоговых поступлений из карманов рядовых граждан, но и доходы оружейных корпораций, возврат инвестиций, влитых в разработку новых видов убийственных принадлежностей и т.п. И баланс этих вещей важно на желании/нежелании политиков продолжать войну. Добавьте к этому вполне естественные поправки на настроения электората в поддерживающих нас странах — и тогда, возможно, наше возмущение "безразличием" или "непониманием" нашей войны за границей немного остынет.

Но на самом деле у нас дома есть вещи, несовместимые с войной. В сети не утихают ссоры по поводу неоправданных миллионных расходов на вещи, которые можно отложить на "после Победы", или вообще такие, которые не предоставляются для резонного объяснения. Не буду писать здесь в пятисотый раз о "барабанах для укрытий", но, согласитесь, тратить миллионы на цветники в Харькове (он чуть ли не каждую ночь попадает под обстрелы россиян), или на съемки новогоднего сериала, — не налезает ни на одну голову.

Вы думаете, об этом не знают на Западе? Знают, и отлично. Пишут, что вчера, 17 июля, в Белом доме даже собирали отдельное совещание с участием Байдена, Салливана и, между прочим, посла Южной Кореи, на котором тщательно обсуждали "сделки с финансовой помощью Украине". При чем здесь Южная Корея, – спросите вы. Допускаю, что ее президент, неожиданно приехавший в Киев в минувшие выходные, интересовался и этим делом, а затем передал свои впечатления дипломату.

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Почему-то у меня стойкое впечатление, что на Печерских холмах чувствуют себя вполне комфортно те, кого Зеленский образца 2019-го называл "барыгами". И не только комфортно: они агрессивно реагируют на любые упреки в свой адрес, и не намерены что-либо менять, тем более признавать свои ошибки.

К их услугам – весь арсенал средств. Любой скандал с финансовыми сделками на войне легко гасится очередным хайпом. А "верховный главнокомандующий" в своем привычном амплуа переводит стрелки по вопросам внутриукраинских, в частности коррупции и некомпетентности, на западных партнеров. Мы привыкли жить в такой парадигме к войне, когда резонные предупреждения западных спецслужб и президентов брались на смех, чтобы народ "поржав". Но сейчас, когда Украина ведет величайшую со времен Второй мировой войну, и делает это успешно, благодаря героизму миллионов своих граждан и мощной поддержке цивилизованного мира, — политические практики "квартала" вряд ли уместны…

Напротив, они провоцируют все новые и новые вопросы: и о состоянии чиновников, растущих, как на дрожжах, и о ценной недвижимости, купленной нуворишами во время войны, и об "армии дронов" на бумаге, и даже о том, что Зеленский и Ко считает своими достижениями. К примеру, возвращение интернированных в Турцию азовцев только сейчас. Оказывается, Анкара ждала почти 8 месяцев банального обращения Киева, и наши герои давно были бы уже дома…

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И вопрос, вернее, требования союзников.

Как ответить на упрек об "устранении пятой колонны" России из властных кабинетов, когда агенты врага сейчас – ключевые игроки в команде Зе? Как объяснить промедление с реформами, при том, что в парламенте Зе есть большинство для принятия нужных законов? Как понять тщательное и последовательное уничтожение местного самоуправления, отстранение от должностей неугодных мэров?

А никак. То есть власть и не думает что-либо объяснять или искать аргументы. Видимо, ей кажется, что страна отступила на шаг от пропасти, и теперь следует заботиться о трамплине для победы на следующих выборах. Но, как писал когда-то Ежи Лец, для прыжка в пропасть трамплин не нужен.

Ну, а теперь сами найдите ответ на вопрос: сколько еще будет продолжаться война?

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад" .

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