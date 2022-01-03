Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Трампа вместе с детьми вызывают в суд

Трампа вместе с детьми вызывают в суд

3 января, 2022 понедельник
20:29
Мир

Генеральный прокурор Нью-Йорка вынес повестки в суд бывшему президенту США Дональду Трампу и двум его детям

Об этом сообщает AP.

Офис генерального прокурора Летиции Джеймс дал запрос на показания и документы от Дональда Трампа-старшего, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп "в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей или контролируемой Трампом и его компанией Trump Organization".

  • Уголовный суд Манхэттена обвинил связанную с бывшим президентом США Дональдом Трампом корпорацию Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму около $2 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Дональд Трамп
Иванка Трамп
Дональд Трамп младший
Читайте также:
Новорічне привітання Путіна. 2022 рік
1 января, 2022 суббота
Путин обращался к россиянам на Новый год в причудливом "бронепальто"
Шампанське
1 января, 2022 суббота
Франция согласилась отказаться от названия "шампанское", чтобы поставлять напиток в Россию
Світлана Тихановська
1 января, 2022 суббота
В телефонной книге Лукашенко остался только один номер. И звонить ему все дороже, - Светлана Тихановская
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.16
    Покупка 27.16
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 30.56
    Продажа 31.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
3 января
21:09
Виктор Медведчук
Крестнице Путина аннулировали учебную визу в Швейцарии, - Медведчук
20:46
таблетки Merck
Бельгия закупит два препарата против COVID-19 в виде таблеток
20:16
Газпром
Газпром с нового года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину
19:35
Польша во время председательства в ОБСЕ будет иметь приоритет в отношении Украины, - МИД
19:10
Индия коронавирус
В Южной Корее зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"
18:53
МИД
Режиссера Лавренчука арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле
18:37
Pfizer вакцина
В США разрешили делать третью COVID-прививку детям от 12 лет
18:21
В Польше не исключают возможного усиления карантина
17:55
С разницей в 15 минут: в США близнецы родились в разных годах
17:37
В зоне ООС ранили украинского военного
17:23
Министр иностранных дел Германии летит в США обсуждать Украину и Россию
17:02
Ахметов за 2021 год стал богаче более чем на 50%, - Bloomberg
16:51
Италия удерживает украинского режиссера Лавренчука в СИЗО по запросу РФ
16:30
"Радикализация антибелорусской позиции": режим Лукашенко осудил участие оппозиции в марше в честь Бандеры и призвал "прекратить попытки героизировать преступления"
16:11
Китай ядерное оружие
"В такой войне нельзя выиграть": главы РФ, Британии, США, Франции и КНР выступили против конфликтов с применением ядерного оружия
15:53
В Донецкой области нашли мертвым военного, основная версия – самоубийство
15:43
Матеуш Моравецкий
РФ проверяет, как далеко может зайти, – премьер Польши
15:28
Жаїр Болсонару
Президент Бразилии Болсонару попал в больницу, - СМИ
15:13
нормандская четверка
Советники лидеров "нормандского" формата запланировали переговоры в разных конфигурациях, - представитель правительства ФРГ
15:01
Вода
В результате аварии на водоканале временно прекращена подача воды в ОРДЛО
14:41
"Не хочу становиться заложником Кремля", - журналист Роман Цымбалюк заявил, что уехал из РФ из-за угрозы его безопасности
14:18
В Индии начали вакцинировать от COVID-19 детей от 15 до 18 лет
13:44
Если РФ будет силой перекраивать карту Европы, ее будут ожидать санкции, - МИД Финляндии
13:26
Ехал в Польшу с арсеналом патронов: ГПСУ задержала украинца
13:08
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска
12:46
В Украину 4 января придут теплая погода, порывистый ветер и осадки, - синоптик Наталья Диденко
12:20
Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Рыбы
12:02
Конгресc США
Вторжение РФ в Украину приблизит НАТО к границам России, - Конгресс США
11:50
МИД РФ: "Северный поток-2" могут не сертифицировать
11:34
В Турции из-за снегопадов перекрыли 267 дорог
11:19
В США планируют отметить 100-летний юбилей от первого исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке
10:56
Путин и Эрдоган планируют усилить сотрудничество РФ и Турции
10:36
Конгресc США
Вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции", - Конгресс США
10:24
В Амстердаме митинг против COVID-ограничений закончился столкновениями со стражами порядка
10:13
Интервью
Владимир Вахитов
"Полечить зубы – это тоже инвестиция". Экономист Вахитов об умении экономить и об импульсивных покупках
10:04
Смертельное ДТП в Николаеве: два человека погибли, еще один госпитализирован
09:35
Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
09:23
Зеленський и Байден
США и ее союзники ответят на вторжение РФ в Украину: Байден и Зеленский провели переговоры
08:53
В Израиле одобрили четвертую прививку от COVID-19 для медиков
08:31
Коронавирус в Украине
За сутки в Украине зафиксировали 1804 новых случаев COVID-19, умерло 114 человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV