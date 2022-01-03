Трампа вместе с детьми вызывают в суд

Об этом сообщает AP.



Офис генерального прокурора Летиции Джеймс дал запрос на показания и документы от Дональда Трампа-старшего, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп "в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей или контролируемой Трампом и его компанией Trump Organization".

Уголовный суд Манхэттена обвинил связанную с бывшим президентом США Дональдом Трампом корпорацию Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму около $2 млн.