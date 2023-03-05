Трампа поддерживают 62% консерваторов в качестве выдвиженца на президентских выборах

Об этом сообщили в Fox News.

Бывший президент Дональд Трамп в субботу возглавил опрос Конференции политических действий консерваторов (CPAC) о номинации Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, его поддержали 62% участников.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис занял второе место с поддержкой 20%. Третье место с 5% занял кандидат от Республиканской партии Перри Джонсон, бизнесмен, пытавшийся баллотироваться на должность губернатора штата Мичиган, но его участие заблокировало членство в праймериз Республиканской партии.