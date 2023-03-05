Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Трампа поддерживают 62% консерваторов в качестве выдвиженца на президентских выборах

Трампа поддерживают 62% консерваторов в качестве выдвиженца на президентских выборах

5 мартa, 2023 воскресенье
06:40
Мир

По данным опроса на Конференции политических действий консерваторов (CPAC), экспрезидент США Дональд Трамп получил поддержку в 62% в качестве выдвиженца от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

Об этом сообщили в Fox News.

Бывший президент Дональд Трамп в субботу возглавил опрос Конференции политических действий консерваторов (CPAC) о номинации Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, его поддержали 62% участников.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис занял второе место с поддержкой 20%. Третье место с 5% занял кандидат от Республиканской партии Перри Джонсон, бизнесмен, пытавшийся баллотироваться на должность губернатора штата Мичиган, но его участие заблокировало членство в праймериз Республиканской партии.

  • В конце февраля стало известно, что президент США Джо Байден, вероятнее всего, вторично выдвинет свою кандидатуру на должность главы Белого дома и в этом у него будет поддержка ближайших.
  • Reuters также сообщили , что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, который может состояться в апреле этого года.
Дональд Трамп
США
Читайте также:
Ракетний удар
4 мартa, 2023 суббота
Ежедневно россияне наносят по 30-40 авиаударов, - Игнат
2 мартa, 2023 четверг
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
Китай
3 мартa, 2023 пятница
Китай взбешен на РФ из-за обнародования информации о возможной поставке оружия, - The Economist
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
5 мартa
08:02
OPINION
"В Пекине очень мрачная погода..."
07:55
Израильтяне снова вышли на акции протеста против правительственной реформы судебной системы, - СМИ
07:33
Обновлено
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: количество погибших увеличилось до 13 человек
06:20
Двое украинских пилотов прибыли в США для обучения на симуляторах истребителей F-16, - NBC
01:42
Месси установил историческое достижение в футболе
00:36
Усик: Многие думают, что в Украине происходит какая-то игра, а мы просто все придумываем
00:28
В Мелитополе оккупанты заселяют россиян в студенческие общежития, - Центр нацсопротивления
2023, суббота
4 мартa
23:55
Обновлено
В Киеве ухудшились погодные условия. В Киевской области объявили желтый уровень опасности
23:10
Ольга Харлан
Украинка Харлан взяла серебро на Кубке мира по фехтованию
22:49
Украинские защитники сбили 3 российских беспилотника на херсонском направлении
22:28
Россияне впервые применили в войне с Украиной планерные 1500-кг бомбы, - Defense Express
22:20
Жители Крыма отказываются от кремлевских пропагандистских газет, - ЦНС
21:39
В Онтарио умерла супруга последнего президента УНР
21:35
В финал конкурса на должность директора НАБУ прошли три претендента
21:35
Иран
В Иране сотни школьниц заболели в результате вероятного отравления
21:21
Россияне увеличили количество ракетоносителей. Наготове держат 24 "калибра", - ОК "Юг"
21:20
Расследуется 171 сексуальное преступление российских военных в Украине, - Зеленская
20:59
Морские пехотинцы ликвидировали за день 19 россиян
20:49
Латвия
Премьер Латвии Кариньш: поставка боевых самолетов Украине – лишь вопрос времени
20:43
"Арсенал" совершил невероятный камбэк в матче с "Борнмутом", а Зинченко признали одним из лучших игроков встречи
20:33
Захватчики планируют фейковые выборы во временно оккупированной части Запорожской области, - Федоров
20:20
Офис Международного уголовного суда: правительство утвердило проект соглашения
20:07
OPINION
Гумилев и конец русского этногенеза
20:06
Россияне днем обстреляли Херсонщину: есть погибший, поврежден дом культуры
19:31
ВСУ отразили многочисленные атаки под Бахмутом, нанесли два удара по ЗРК противника и по складу боеприпасов , – Генштаб
19:08
Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова
Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова
18:57
Обновлено
Вблизи Запорожья враг нанес удар по селу: повреждены дома
18:52
За время полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины
18:30
Эксклюзив
Более 50% украинцев убеждены, что децентрализация позволила лучше противостоять врагу, - консультант Совета Европы Ткачук
18:22
"Шли по еще теплым телам": под Авдеевкой разбили полк россиян, которые жаловались накануне Путину
18:06
OPINION
В отборе судей КСУ власти упорно игнорируют требования ЕС
17:54
Зеленский и Мецола встретились со студентами вузов Львовщины
17:41
Луческу нашел оправдание поражению "Динамо" от "Ингульца"
17:23
Главного тренера сборной Украины по баскетболу отправили в отставку
17:23
Эксклюзив
На укрепление гривни влияют сезонный фактор, сотрудничество с МВФ и действия НБУ, - экономист Фурман
17:13
Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу
16:58
Похитили вещи и наличные деньги более чем на 1 млн: в Испании задержали группу, грабившую украинских беженцев
16:53
Цыганков в третьем матче подряд отдал результативный пас за "Жирону"
16:50
Президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, упомянув об алмазах
16:25
Обновлено
УПЛ: "Кривбасс" победил "Колос", результаты всех матчей 16-го тура
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV