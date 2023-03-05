Трампа поддерживают 62% консерваторов в качестве выдвиженца на президентских выборах
По данным опроса на Конференции политических действий консерваторов (CPAC), экспрезидент США Дональд Трамп получил поддержку в 62% в качестве выдвиженца от Республиканской партии на выборах в 2024 году.
Об этом сообщили в Fox News.
Бывший президент Дональд Трамп в субботу возглавил опрос Конференции политических действий консерваторов (CPAC) о номинации Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, его поддержали 62% участников.
Губернатор Флориды Рон Де Сантис занял второе место с поддержкой 20%. Третье место с 5% занял кандидат от Республиканской партии Перри Джонсон, бизнесмен, пытавшийся баллотироваться на должность губернатора штата Мичиган, но его участие заблокировало членство в праймериз Республиканской партии.
- В конце февраля стало известно, что президент США Джо Байден, вероятнее всего, вторично выдвинет свою кандидатуру на должность главы Белого дома и в этом у него будет поддержка ближайших.
- Reuters также сообщили , что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, который может состояться в апреле этого года.
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