Трампа оштрафовали на $5000 за пост в соцсети с фото сотрудницы суда
В пятницу, 20 октября, суд Нью-Йорка оштрафовал экс-президента США Дональда Трампа на $5000 за публикацию фотографии их сотрудницы. Это нарушает приказ не говорить о членах аппарата суда
Об этом пишет CNN.
Фото судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером было размещено на странице Трампа в соцсети Truth Social. В подписи к фото он назвал сотрудницу Энгорона "подругой" Шумера.
Суд ранее обязал удалить фотографию из соцсетей. Вскоре пост с фото был удалён, но остался на сайте предвыборной кампании экспрезидента США.
"Дональд Трамп получил достаточные предупреждения от этого Суда о возможных последствиях нарушения приказа о кляпе. Он конкретно признал, что понимает и будет выполнять его. Соответственно, вынесение еще одного предупреждения уже нецелесообразно; этот суд далеко позади стадии предупреждения", – сказал судья Артур Энгорон. .
Он предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к тюремному заключению.
"Не ошибайтесь: в будущем за умышленные или непреднамеренные нарушения к нарушителю будут применяться гораздо более жесткие санкции", - подчеркнул судья.
По его словам, дальнейшие нарушения Трампа могут привести к большим штрафам или тюремному заключению.
"Дональд Трамп получил достаточно предупреждений от этого суда о возможных последствиях нарушения приказа о неразглашении информации. Он лично подтвердил, что понимает это и будет соблюдать его", - заявил Энгорон в своем решении.
- В сентябре суд штата Нью-Йорк признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве по делу по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс.
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