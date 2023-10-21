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Главная Мир Трампа оштрафовали на $5000 за пост в соцсети с фото сотрудницы суда

Трампа оштрафовали на $5000 за пост в соцсети с фото сотрудницы суда

21 октября, 2023 суббота
06:29
Мир Дональд Трамп

В пятницу, 20 октября, суд Нью-Йорка оштрафовал экс-президента США Дональда Трампа на $5000 за публикацию фотографии их сотрудницы. Это нарушает приказ не говорить о членах аппарата суда

Об этом пишет CNN.

Фото судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером было размещено на странице Трампа в соцсети Truth Social. В подписи к фото он назвал сотрудницу Энгорона "подругой" Шумера.

Суд ранее обязал удалить фотографию из соцсетей. Вскоре пост с фото был удалён, но остался на сайте предвыборной кампании экспрезидента США.

"Дональд Трамп получил достаточные предупреждения от этого Суда о возможных последствиях нарушения приказа о кляпе. Он конкретно признал, что понимает и будет выполнять его. Соответственно, вынесение еще одного предупреждения уже нецелесообразно; этот суд далеко позади стадии предупреждения", – сказал судья Артур Энгорон. .

Он предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к тюремному заключению.

"Не ошибайтесь: в будущем за умышленные или непреднамеренные нарушения к нарушителю будут применяться гораздо более жесткие санкции", - подчеркнул судья.

По его словам, дальнейшие нарушения Трампа могут привести к большим штрафам или тюремному заключению.

"Дональд Трамп получил достаточно предупреждений от этого суда о возможных последствиях нарушения приказа о неразглашении информации. Он лично подтвердил, что понимает это и будет соблюдать его", - заявил Энгорон в своем решении.

  • В сентябре суд штата Нью-Йорк признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве по делу по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс.
Криминал
Дональд Трамп
США
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