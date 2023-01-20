Трампа обязали выплатить около 1 млн долларов за иск против Клинтон

Об этом информирует Reuters .

Так Трамп и его адвокаты должны выплатить более 937 тыс. долларов в качестве санкций за подачу иска против Клинтона.

В марте 2022 года Трамп подал иск на Клинтон в суд по обвинению в фальсификации президентских выборов 2016 года. В сентябре иск отклонил окружной судья США Джон Миддлбрукс. Он отметил, что санкции в отношении выплаты средств, наложенных судом 19 января, были оправданными, поскольку экс-президент злоупотреблял судами для реализации своих политических задач.

"Это дело никогда не следовало возбуждать. Ее неадекватность как юридического требования была очевидна с самого начала. Ни один умный юрист не нарушил бы ее", - написал Миддлбрукс в 45-страничном постановлении.

Ни представители Трампа, ни его главный адвокат Алина Хабба не предоставили комментарии изданию по ситуации.

24 марта Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон и других членов Демократической партии за обвинение в сговоре с Россией.