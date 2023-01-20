Трампа обязали выплатить около 1 млн долларов за иск против Клинтон
В четверг, 19 января, суд штата Флорида обязал бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов выплатить почти 1 млн долларов из иска против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон
Об этом информирует Reuters .
Так Трамп и его адвокаты должны выплатить более 937 тыс. долларов в качестве санкций за подачу иска против Клинтона.
В марте 2022 года Трамп подал иск на Клинтон в суд по обвинению в фальсификации президентских выборов 2016 года. В сентябре иск отклонил окружной судья США Джон Миддлбрукс. Он отметил, что санкции в отношении выплаты средств, наложенных судом 19 января, были оправданными, поскольку экс-президент злоупотреблял судами для реализации своих политических задач.
"Это дело никогда не следовало возбуждать. Ее неадекватность как юридического требования была очевидна с самого начала. Ни один умный юрист не нарушил бы ее", - написал Миддлбрукс в 45-страничном постановлении.
Ни представители Трампа, ни его главный адвокат Алина Хабба не предоставили комментарии изданию по ситуации.
- 24 марта Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон и других членов Демократической партии за обвинение в сговоре с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное