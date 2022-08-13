Трампа могут заключить в тюрьму за шпионаж и препятствование следствию, - Politico
Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа на предмет нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, что грозит ему штрафом или заключением в тюрьму.
Об этом сообщает Politico, в распоряжении которого оказался ордер на обыск поместья Трампа.
Согласно ему, федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.
"Осуждение по этим статьям может обернуться заключением или штрафом", - отмечает Politico и добавляет, что ордер свидетельствует о "чрезвычайной угрозе национальной безопасности, которую, по мнению федерального расследования, составляют утерянные документы".
Представитель Трампа Тейлор Будович заявил, что действия ФБР были "не просто беспрецедентными, но и ненужными – а теперь они распространяют ложь и намеки, чтобы исключить тот факт, что власть ополчилась против своего главного политического оппонента".
- Напомним, агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома. Как ранее сообщили СМИ, во время обысков у бывшего президента было обнаружено 11 пакетов конфиденциальных документов.
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