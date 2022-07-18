Трампа могут осудить за штурм Капитолия в январе 2021 года
Комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, планирует на этой неделе передать министерству юстиции США материалы, доказывающие прямую причастность к событиям Дональда Трампа
Комитет палаты представителей "6 января" заслушал драматичные показания бывших помощников Белого дома и других о неустанных усилиях Дональда Трампа отменить выборы 2020 года и его поддержке сторонников, штурмовавших Капитолий США, в стремлении добиться своей цели, - пишет АР.
Во время восьмого слушания Комитета, которое запланировано в четверг и может стать последним этим летом, должны быть представлены доказательства, что Трамп умышленно саботировал свои обязанности верховного главнокомандующего и не остановил штурм и, возможно, даже поощрял его.
Кэссиди Хатчинсон, помощник в Белом доме Трампа, рассказала о "новых взрывных показаниях" о действиях Трампа до и во время восстания 6 января 2021 года. По ее словам, Трампу сообщили о том, что на его утреннем митинге были вооруженные протестующие, прежде чем он вышел на сцену и сказал им "драться, как черти" возле Капитолия. Потом он поспорил со своей охраной, сказала она, стараясь пойти с толпой.
Комитет палаты представителей намерен обнародовать финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью – накануне промежуточных выборов в конгресс, когда будут переизбираться все члены нижней палаты и треть сенаторов.
- 6 января обе палаты конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста возле Капитолия, где проходило заседание конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в стычки с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека , в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
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