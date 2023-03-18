Трамп заявил об вероятном аресте во вторник и призвал к протестам
Экс-президент США Дональд Трамп ожидает, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать
Об этом информирует AP .
"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США будет арестован во вторник на следующей неделе", - говорится в сообщении, которое появилось в субботу утром на странице Трампа в соцсети Truth Social.
В нем Трамп заявил, что прокурор Нью-Йорка рассматривает обвинения по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, которые сообщали о сексуальных контактах с ним. Экс-президент написал также о "незаконной утечке информации" из офиса окружного прокурора Манхэттена. Это, по мнению Трампа, указывает на планы его удержать.
Кроме того, бывший президент США в своем сообщении в очередной раз упомянул "украденные" президентские выборы 2020 года. Он призвал своих поклонников к протестам. Подобное уже происходило 6 января 2021, когда его избиратели штурмовали Капитолий. После таких высказываний политика заблокирована в ряде соцсетей.
"Протестируйте, верните нашу нацию", - призвал Трамп.
Издание отмечает, что Трамп не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих, что бывшего президента США непосредственно проинформировали об ожидаемом аресте. Также бывший президент Соединенных Штатов не уточнил, откуда он узнал такие планы.
Прокуратура в свою очередь отказалась "подтверждать или комментировать" вопросы, касающиеся должности Трампа и потенциальных обвинений. В то же время, правоохранительные органы в Нью-Йорке, по информации издания, готовятся к тому, что экспрезиденту США могут предъявить обвинения.
AP также пишет, что публикация Трампа за 18 марта перекликается с его публикацией за лето прошлого года. В ней он утверждал, что ФБР обыскивает его здание в рамках расследования возможного злоупотребления секретными документами.
- Напомним, 9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.
- Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
- 7 января СМИ сообщали , что против экс-президента США Дональда Трампа также подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
- В феврале на страницах мировых СМИ говорилось , что экс-президент США Дональд Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
- 18 марта бывший президент США Дональд Трамп и его семья не зарегистрировали многочисленные подарки от иностранных правительств, их стоимость оценивается около $291 тыс..
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