Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Трамп заявил об вероятном аресте во вторник и призвал к протестам

Трамп заявил об вероятном аресте во вторник и призвал к протестам

18 мартa, 2023 суббота
16:22
Мир

Экс-президент США Дональд Трамп ожидает, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать

Об этом информирует AP .

"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США будет арестован во вторник на следующей неделе", - говорится в сообщении, которое появилось в субботу утром на странице Трампа в соцсети Truth Social.

В нем Трамп заявил, что прокурор Нью-Йорка рассматривает обвинения по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, которые сообщали о сексуальных контактах с ним. Экс-президент написал также о "незаконной утечке информации" из офиса окружного прокурора Манхэттена. Это, по мнению Трампа, указывает на планы его удержать.

Кроме того, бывший президент США в своем сообщении в очередной раз упомянул "украденные" президентские выборы 2020 года. Он призвал своих поклонников к протестам. Подобное уже происходило 6 января 2021, когда его избиратели штурмовали Капитолий. После таких высказываний политика заблокирована в ряде соцсетей.

"Протестируйте, верните нашу нацию", - призвал Трамп.

Издание отмечает, что Трамп не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих, что бывшего президента США непосредственно проинформировали об ожидаемом аресте. Также бывший президент Соединенных Штатов не уточнил, откуда он узнал такие планы.

Прокуратура в свою очередь отказалась "подтверждать или комментировать" вопросы, касающиеся должности Трампа и потенциальных обвинений. В то же время, правоохранительные органы в Нью-Йорке, по информации издания, готовятся к тому, что экспрезиденту США могут предъявить обвинения.

AP также пишет, что публикация Трампа за 18 марта перекликается с его публикацией за лето прошлого года. В ней он утверждал, что ФБР обыскивает его здание в рамках расследования возможного злоупотребления секретными документами.

  • Напомним, 9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.
  • Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
  • 7 января СМИ сообщали , что против экс-президента США Дональда Трампа также подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
  • В феврале на страницах мировых СМИ говорилось , что экс-президент США Дональд Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
  • 18 марта бывший президент США Дональд Трамп и его семья не зарегистрировали многочисленные подарки от иностранных правительств, их стоимость оценивается около $291 тыс..
Дональд Трамп
США
Читайте также:
16 мартa, 2023 четверг
"Маскируя под стандарты НАТО, хотят втиснуть правки, противоречащие Конституции": офицер ВСУ Лапин о законопроекте 4210
Су-27 збив американський дрон
17 мартa, 2023 пятница
Российский Су-27 достаточно просто сбил американский дрон, сделав турбулентный сопутствующий след, - эксперт по авиации Романенко
путін, путлер
18 мартa, 2023 суббота
Великобритания и Канада отреагировали на решение об ордере на арест Путина
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
18 мартa
17:42
Россияне обстреляли Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены
17:07
Враг обстрелял Константиновку: шесть раненых, повреждены дома и торговый центр
17:00
"Зерновое соглашение" продлили на 120 дней
17:00
Эксклюзив
На поле боя будет решаться, как закончится война, а не в переговорах Си с Путиным, - Пионтковский
16:56
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
16:47
В Пакистане полиция задержала 30 человек во время штурма здания экс-премьера
16:17
Эксклюзив
путин
Чубаров о визите Путина в Крым: в Севастополе приведены к максимальной готовности все подразделения Черноморского флота РФ
16:07
Путин прибыл в оккупированный Крым
16:01
OPINION
Кто будет рассказывать правду о событиях в Украине?
16:00
Эксклюзив
КНР не хочет глобальной войны, но стремится к тому, чтобы вторжение РФ в Украину заморозилось, - международный эксперт Войджер
15:59
"Динамо" проиграло "Заре" в чемпионате Украины
15:38
митрополит Эпифаний
Митрополит Епифаний опроверг информацию о закрытии монастыря в Лавре
15:15
Опасность остается: за два дня на Харьковщине на минах подорвались три человека
15:10
Виталий Кличко объяснил, зачем Фьюри "выкручивает руки" Усику
14:56
китай
Источники из США подтвердили использование против Украины китайских боеприпасов, - Kyodo News
14:34
На Донбассе ранены волонтеры из Польши
14:24
В Минске создали партию власти "Белая Русь"
14:22
Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Асада
14:06
Эксклюзив
Си Цзиньпин чувствует, что российский диктатор проиграл, - Пионтковский
14:06
В европейские клиники удалось эвакуировать 2800 украинцев, - МОЗ
14:04
OPINION
Как Нетаньяху перестал быть другом Путина
13:43
Пленным под Бахмутом и Угледаром оккупантам дали от 10 до 12 лет заключения
13:38
Олаф Шольц
"Никто не стоит выше закона": Шольц приветствовал решение Гааги об ордере на арест Путина
13:27
Meta запускает платную подписку для пользователей из США
13:15
АРМА получило активы российского бизнесмена в Черниговской области более чем на миллиард грн
13:15
В ГУР узнали, как отреагировали "башни" Кремля на решение об аресте Путина
12:54
В России упростили выход из украинского гражданства для тех, кто взял паспорт РФ
12:51
Литва обучает инструкторов ВСУ по стрельбе
12:29
В Киевскойи Житомирской областях возможны отключения света
12:08
OPINION
После "золотых" яиц - "бриллиантовые" яблоки
12:07
В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека
11:53
Дональд Трамп
Трампу вернули аккаунт на YouTube после двух лет блокировки
11:39
Стало известно, сколько "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" заработали в еврокубках
11:39
Противник использует "кинжалы", и мы видим последствия таких ударов: Игнат предупредил о возможных тревогах из-за взлета МиГ-31
11:19
РФ нанесла ракетный удар по пгт Нью-Йорк, повреждены дома
11:09
Курс валют на 18 марта: сколько стоят доллар и евро в банках
11:04
В Италии хотят построить подвесной мост на Сицилию
10:47
Украинский боксер по прозвищу Питбуль победил в бою за титул NABA
10:34
OPINION
Ордер для Путина и ядерная кнопка
10:24
КНДР утверждает, что 800 тыс. человек записались в армию, чтобы воевать с США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV