Об этом сообщает Европейская Правда.

Трамп, в частности, отметил, что уже принял решение об участии в президентских выборах, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.



"В своей голове я уже принял это решение, поэтому ничего больше не влияет (на него, – ред.)", – сказал Трамп. Он также добавил, что "если я решу баллотироваться, я выиграю".



Трамп также размышляет, когда именно объявить о начале предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года.



"Пусть люди знают. Я думаю, что многие даже не баллотировались бы, если бы я это сделал, потому что, если вы посмотрите на опрос, они даже не регистрируются. Таких людей большинство. И я считаю, что если бы они баллотировались, у вас была бы отрицательная реакция на них. Люди хотят, чтобы я баллотировался", – считает Трамп.

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