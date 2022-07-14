Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году
В интервью для New York Magazine 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что планирует снова принять участие в выборах в 2024 году
Об этом сообщает Европейская Правда.
Трамп, в частности, отметил, что уже принял решение об участии в президентских выборах, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.
"В своей голове я уже принял это решение, поэтому ничего больше не влияет (на него, – ред.)", – сказал Трамп. Он также добавил, что "если я решу баллотироваться, я выиграю".
Трамп также размышляет, когда именно объявить о начале предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года.
"Пусть люди знают. Я думаю, что многие даже не баллотировались бы, если бы я это сделал, потому что, если вы посмотрите на опрос, они даже не регистрируются. Таких людей большинство. И я считаю, что если бы они баллотировались, у вас была бы отрицательная реакция на них. Люди хотят, чтобы я баллотировался", – считает Трамп.
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