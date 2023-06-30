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Трамп заявил, что Украина должна отдать РФ часть территорий, а себе оставить то, что "заработали"

30 июня, 2023 пятница
10:35
Война с Россией Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна уступить России часть своих временно оккупированных территорий, а себе оставить то, что "заработали", чтобы прекратить войну

Об этом Трамп сказал в интервью Reuters .

Трамп сказал, что, будь он президентом, мирное урегулирование обсудили бы, в то же время украинцы многое заслужили борьбой за защиту своей земли.

"Думаю, они будут иметь право сохранить большую часть того, что они заработали, и Россия, скорее всего, с этим согласится. Нужен правильный медиатор или переговорщик, а сейчас его нет", - сказал экс-президент США.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО требуют, чтобы РФ покинула территорию, которую она оккупировала на востоке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов, который призывает Россию вывести все свои войска.

"Я думаю, что самое большое, что США должны сделать прямо сейчас, - заключить мир, объединить Россию и Украину. Вы можете это сделать. Пора сделать это, собрать обе стороны вместе, чтобы принудить к миру", - добавил Трамп.

Также бывший президент США утверждал, что позиции Путина были подорваны восстанием боевиков ЧВК Вагнера под руководством Пригожина.

"Можно сказать, что он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) до сих пор там, он до сих пор сильный, но я могу однозначно сказать, что он несколько ослаблен, по крайней мере в представлении многих людей. Мы не знаем, какие есть альтернативы. Может быть, лучше, но может быть и гораздо хуже", - сказал Трамп об альтернативах Путину во главе РФ.

Кроме того, бывший лидер Штатов выступил за то, чтобы не пытаться до конца войны в Украине привлечь президента РФ к ответственности по ордеру Международного уголовного суда.

"Если поднять эту тему сейчас, вы никогда не добьетесь мира, никогда не достигнете урегулирования", - подчеркнул он.

  • 11 мая Дональд Трамп призвал уменьшить поставки оружия Украине. При этом он заявил, что сможет завершить войну РФ против Украины, если станет президентом США в 2024 году.
  • Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что комментарии экс-президента США Дональда Трампа по поводу целесообразности поддержки Украины никоим образом не повлияли на политику США и стран-партнеров.
  • Губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в российско-украинскую войну.
  • Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. В посольстве Украины назвали недопустимым заявление Марги.
Россия
Владимир Путин
оккупированные территории
Дональд Трамп
США
Вагнергейт
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