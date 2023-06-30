Об этом Трамп сказал в интервью Reuters .

Трамп сказал, что, будь он президентом, мирное урегулирование обсудили бы, в то же время украинцы многое заслужили борьбой за защиту своей земли.

"Думаю, они будут иметь право сохранить большую часть того, что они заработали, и Россия, скорее всего, с этим согласится. Нужен правильный медиатор или переговорщик, а сейчас его нет", - сказал экс-президент США.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО требуют, чтобы РФ покинула территорию, которую она оккупировала на востоке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов, который призывает Россию вывести все свои войска.

"Я думаю, что самое большое, что США должны сделать прямо сейчас, - заключить мир, объединить Россию и Украину. Вы можете это сделать. Пора сделать это, собрать обе стороны вместе, чтобы принудить к миру", - добавил Трамп.

Также бывший президент США утверждал, что позиции Путина были подорваны восстанием боевиков ЧВК Вагнера под руководством Пригожина.

"Можно сказать, что он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) до сих пор там, он до сих пор сильный, но я могу однозначно сказать, что он несколько ослаблен, по крайней мере в представлении многих людей. Мы не знаем, какие есть альтернативы. Может быть, лучше, но может быть и гораздо хуже", - сказал Трамп об альтернативах Путину во главе РФ.

Кроме того, бывший лидер Штатов выступил за то, чтобы не пытаться до конца войны в Украине привлечь президента РФ к ответственности по ордеру Международного уголовного суда.

"Если поднять эту тему сейчас, вы никогда не добьетесь мира, никогда не достигнете урегулирования", - подчеркнул он.