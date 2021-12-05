Трамп заявил, что собрал $1 млрд на создание новой соцсети

Об этом сообщает сайт Trump Media & Technology Group.

TMTG заявила, что привлекла для создания соцсети Truth Social более $1 млрд от группы институционных инвесторов, имена которых не разглашаются.

"$1 млрд - это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social - платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии", - сказал Трамп.

TMTG получит деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition, посредством которой Трамп намерен вывести свою медиакомпанию на биржу.

В октябре команда Дональда Трампа заявила, что в первом квартале 2022 года будет запущена соцсеть Truth Social, призванная "дать голос всем". Ее созданием занимается компания TMTG, объявившая о намерении противостоять консорциуму либеральных медиа и крупным технологическим компаниям.