Трамп заявил, что подал иск против Facebook и Twitter из-за блокирования его профилей
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о подаче иска против соцсетей Facebook и Twitter и их руководителей
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой NBC News.
Трамп заявил, что блокирование аккаунтов является нарушением Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует невмешательство власти в свободу слова.
"Мы требуем положить конец теневому блокированию, остановить замалчивания, перестать вносить людей в черные списки, подвергать их остракизму и "отмене", - сказал он.
Кто еще присоединился к иску, он не уточнил.
- В начале января крупнейшие мировые соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа на период до окончания срока его президентских полномочий, а Twitter - навсегда, использовав как повод беспорядки, устроенные сторонниками бывшего президента под Капитолием 6 января 2021 года.
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