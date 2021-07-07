Трамп заявил, что подал иск против Facebook и Twitter из-за блокирования его профилей

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой NBC News.



Трамп заявил, что блокирование аккаунтов является нарушением Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует невмешательство власти в свободу слова.

"Мы требуем положить конец теневому блокированию, остановить замалчивания, перестать вносить людей в черные списки, подвергать их остракизму и "отмене", - сказал он.



Кто еще присоединился к иску, он не уточнил.

В начале января крупнейшие мировые соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа на период до окончания срока его президентских полномочий, а Twitter - навсегда, использовав как повод беспорядки, устроенные сторонниками бывшего президента под Капитолием 6 января 2021 года.