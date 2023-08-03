Трамп заявил, что по всем обвинениям может получить 561 год заключения
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.
Об этом пишет The Hill.
"Корумпированный Минюст снова незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющейся информации, мне грозит 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней", - написал Трамп в электронном письме донорам своей предвыборной кампании.
В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, отмечает The Hill, а сроки по разным преступлениям могут происходить параллельно, ограничивая общее время, которое осужденный проводит в тюрьме.
Обвинения против Трампа
9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.
Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.
В июле специальный прокурор США Джек Смит выставил против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.
2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.
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