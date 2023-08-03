Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Трамп заявил, что по всем обвинениям может получить 561 год заключения

Трамп заявил, что по всем обвинениям может получить 561 год заключения

3 августа, 2023 четверг
03:02
Мир Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

Об этом пишет The Hill.

"Корумпированный Минюст снова незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющейся информации, мне грозит 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней", - написал Трамп в электронном письме донорам своей предвыборной кампании.

В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, отмечает The Hill, а сроки по разным преступлениям могут происходить параллельно, ограничивая общее время, которое осужденный проводит в тюрьме.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выставил против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Криминал
Дональд Трамп
США
Читайте также:
F-35
1 августа, 2023 вторник
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
2 августа, 2023 среда
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
2 августа, 2023 среда
Минобороны РФ продолжает акцентировать внимание на роли Герасимова в войне с Украиной, - ISW
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.57
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
02:34
Следствие в России засекретило дело террориста Гиркина
02:06
В Украине масштабная атака "шахедов": в Киевской области работает ПВО
01:52
Грузия ограничивает экспорт в Россию и Беларусь авто из США и ЕС
01:24
США впервые разрешили продажу системы ПВО "Праща Давида" из Израиля за границу
00:56
В странах Балтии синхронизировали энергосистемы и договорились об отключении от общего пространства с РФ и Беларусью
00:42
Украинский футболист Зинченко показал фото новорожденной дочери
00:27
В МИД Польши отметили, что отношения с Украиной должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов
2023, среда
2 августа
23:58
Обновлено
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
23:51
Обновлено
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
23:01
Свитолина победила российскую теннисистку на турнире WTA
22:56
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 августа
22:18
В центре Мелитополя прогремел взрыв
22:03
Делаем максимум, чтобы увеличить поставки систем ПВО, - Зеленский
21:58
Ломаченко проведет бой за титул WBC против непобедимого американца
21:21
Премьер Канады Трюдо сообщил о разводе после 18 лет брака
20:54
Обновлено
Легендарный голкипер Буффон решил завершить карьеру
20:41
Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе, - Зеленский
20:31
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Линия обороны РФ не будет иметь никакого значения, если ВСУ смогут нанести масштабные потери оккупантам. Колонка Сергея Згурца
20:23
РФ запустила фейк, якобы экс-президент США Никсон предсказал американскую войну в Украине
20:08
В Одессе массовые проблемы с электроэнергией и водоснабжением: произошла авария
20:02
Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/32 финала
20:00
Обзор
Победные новости 525-го дня войны: удар по "вкусной" цели в Крыму, собственная спецмашина для разминирования и передача сотен БТР от Болгарии
20:00
Эксклюзив
"Не лишиться ни от грамма территорий". Тимошенко убеждена, что саммит в Саудовской Аравии поставит точку на двойных стандартах
20:00
OPINION
"Если мы отвернемся от жестокости, ее не будет"
19:40
ВСУ ликвидировали 2 российских пункта управления, средство ПВО и 2 склада агрессора, - сводка Генштаба
19:20
Обновлено
На Одесчине уничтожен Измаильский морской вокзал, в Киевской области — повреждены 4 жилых дома: ночная атака
19:16
Эксклюзив
"Не на Донецком направлении": капитан ВСУ Прозапас выразил мнение, где решается судьба войны
19:09
Исторический центр Венеции частично ушел под воду
19:00
Обзор
Скандал с Харлан — только начало. Как украинские спортсмены ведут гибридную войну с РФ
19:00
Обновлено
УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата Украины по футболу
18:52
5 ориентиров: Зеленский провел встречу с украинскими дипломатами и назвал ее экстренной
18:39
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:17
Полиция задержала группу мошенников, присвоивших более 20 млн грн под видом заказов для военных
18:15
Новости компаний
Как украинцам получить нотариальные документы онлайн, находясь за рубежом
18:03
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Военные не делятся на "боевых" и "тыловых"
17:55
Медицина, дроны и карты: что включат в обновленную дисциплину "Защита Украины" в школах
17:36
РФ готовит дискредитационные кампании по Украине в Германии, Франции, Израиле и США, - разведка
17:30
Эксклюзив
Юлия Тимошенко
Никакие гарантии безопасности не могут заменить членство в НАТО, - народный депутат Тимошенко
17:22
Оккупанты снова заявили, что их корабль атаковали безэкипажным катером: обвиняют Украину
17:13
За 10 лет госбюджет потерял 3 млрд грн от неурегулированности работы криптобирж, - БЭБ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV