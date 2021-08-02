Трамп заявил, что обнародует доказательства "фальсификации выборов" президента США

Об этом говорится в заявлении на его сайте, сообщает Укринформ .

"Существует большой массив неопровержимых доказательств того, что выборы были изуродованы мошенничеством и нарушениями. Большинство из них уже обнародована, и еще большая часть появится в ближайшем будущем", - заявил экс-президент.

Трампа возмущает, что СМИ повторяют: "нет никаких доказательств фальсификации выборов", - считая это заговором.

По мнению Трампа, в стране нет свободных СМИ.

Трамп также обвинил Министерство юстиции, которое якобы не заинтересовалось мошенничеством.

"Министерство юстиции преследовать тех, кто сфальсифицировал выборы, а не патриотов нашей страны, которые пытаются выяснить, как нашу нацию обманули", - отметил экс-президент.

По мнению Трампа, органы штатов имеют реформировать избирательные законы, чтобы не повторить такого.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от и.о. генерального прокурора Дефро Розена признать президентские выборы в США сфальсифицированными .