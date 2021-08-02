Трамп заявил, что обнародует доказательства "фальсификации выборов" президента США
45-й президент США Дональд Трамп вновь заявил, что имеет "доказательства массовой фальсификации выборов"
Об этом говорится в заявлении на его сайте, сообщает Укринформ .
"Существует большой массив неопровержимых доказательств того, что выборы были изуродованы мошенничеством и нарушениями. Большинство из них уже обнародована, и еще большая часть появится в ближайшем будущем", - заявил экс-президент.
Трампа возмущает, что СМИ повторяют: "нет никаких доказательств фальсификации выборов", - считая это заговором.
По мнению Трампа, в стране нет свободных СМИ.
Трамп также обвинил Министерство юстиции, которое якобы не заинтересовалось мошенничеством.
"Министерство юстиции преследовать тех, кто сфальсифицировал выборы, а не патриотов нашей страны, которые пытаются выяснить, как нашу нацию обманули", - отметил экс-президент.
По мнению Трампа, органы штатов имеют реформировать избирательные законы, чтобы не повторить такого.
- Бывший глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от и.о. генерального прокурора Дефро Розена признать президентские выборы в США сфальсифицированными .
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